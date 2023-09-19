Как пережить бессонную ночь с минимальным вредом для здоровья

Из-за постоянных обстрелов россиян многим украинцам часто приходится бодрствовать по ночам. Новое исследование показало, что усталость и сонливость после вынужденной бессонницы можно преодолеть с помощью специальной стратегии отдыха.

В светлое время суток наши внутренние часы, чувствительные к свету, приводят организм в бодрствование, а ночью, наоборот, готовят к отключению. Ночное бодрствование нарушает циркадные ритмы, что ухудшает самочувствие, снижает концентрацию и работоспособность.

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Однако известно, что негативные последствия бессонницы можно сгладить, если немного вздремнуть. Исследователь из Университета Хиросимы (Япония) Сана Орияма выяснила, какая схема отдыха наиболее эффективна.

Новое исследование нехватки сна

В новой работе Орияма проанализировала и сопоставила данные своих предыдущих исследований, посвященных восстановлению после бессонных ночей. В экспериментах имитировали условия работы в японских больницах, где сотрудникам выделяют до двух часов в сон или отдых за время 16-часовой рабочей смены. Поскольку среди медперсонала часто встречаются медсестры, исследования проводились среди женщин.

Участниц разделили на три группы в зависимости от стратегии отдыха. Первым за время смоделированной рабочей смены с четырех часов вечера до девяти утра на следующий день позволили один раз поспать 120 минут. Второй группе отдых разбили на два периода продолжительностью 90 и 30 минут, а участницы третьей совсем не спали. Также в исследовании все испытуемые выполняли психодиагностический тест Учида-Крепелина.

Как лучше отдыхать во время бессонной ночи

Выяснилось, что отсутствие сна и одноразовый 120-минутный сон за смену впоследствии приводили к усилению сонливости в период с четырех ночи до девяти утра. Также участницы чувствовали себя более уставшими по сравнению с испытуемыми, которым позволяли поспать 90 и 30 минут. Кроме того, схема с двумя короткими промежутками сна позволила ослабить сонливость и усталость.

По словам Ориями, если медперсонала, работающего в ночную смену, с двух часов ночи до девяти утра, ждут задачи, требующие быстрого реагирования, то наилучший эффект дает разделенный сон продолжительностью 90 и 30 минут, который заканчивается в 12 часов дня и в три часа ночи соответственно.

Впрочем, ни одна схема отдыха в ночную смену не приводила к улучшению выполнения когнитивных задач. Однако исследование показало, что участники, дольше засыпавшие во время разделенного 90-минутного сна, набрали меньше баллов в тесте Учида-Крепелина.

Санаи Орияма признала, что данные ее экспериментов нужно трактовать осторожно, поскольку это была лишь симуляция, а в реальных условиях все может оказаться иначе. Несмотря на это, исследовательница назвала свою работу полезной, поскольку результаты позволяют выработать рекомендации по отдыху для работающих в ночные смены.