Как побороть страх до уколов

Некоторые люди не испытывают особого дискомфорта при посещении прививочного кабинета, понимая важность вакцинации. Но не всем людям это по силам, некоторые испытывают панический страх, когда видят иглу или шприц. Объясняем, как с этим жить.

Прожить всю жизнь без инъекций почти невозможно. Вакцинация является обязательной частью нашей жизни, позволяя нам жить в обществе, ходить на работу, в школу и детский сад. Кроме того, для поддержания здоровья нередко приходится производить анализы и инъекции лекарств.

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Этим страх уколов отличается, например, от страха высоты или публичных выступлений – избежать триггера просто не получится.

Как избавиться от страха уколов

Хорошая новость состоит в том, что встреча со страхом помогает впоследствии от него избавиться. И наоборот: чем дольше мы стараемся избегать пугающих ситуаций, тем сильнее становится страх. На этом основан принцип экспозиционной терапии: вы намеренно погружаетесь в пугающую ситуацию, чтобы набраться положительного опыта, убедиться, что вы можете успешно сталкиваться со своими страхами и преодолевать их.

Необязательно погружаться в страх с головой, можно спускаться в этот водоворот постепенно так называемой "лестницей страха". Так же, как вы шаг за шагом заходите в холодное озеро, постепенно привыкая к температуре воды.

Чтобы построить свою лестницу страха, выпишите все, что связано со страхом игл. В таком списке может быть:

смотреть на иглы;

трогать иглы и держать их в руках;

находиться в процедурном кабинете;

смотреть, как кому-то делают укол;

сдавать кровь на анализ из вены.

Когда вы выписали все страхи, оцените их по шкале от 1 до 10, где 10 – ваш самый страшный ужас.

Затем начинайте "спускаться" по этой лестнице. Начните с того, что пугает вас меньше всего, например, мысли об уколах. Когда свыкнетесь с мыслями, подержите шприц в руках или посмотрите видео, как кому-то делают укол.

Возможно, на каких-то этапах вам понадобится больше времени, чтобы привыкнуть к страху – это нормально. Обычно тревога достигает своего пика и некоторое время остается максимальной, а затем плавно сходит на нет. Дайте время привыкнуть и освоиться. Только когда вы почувствовали себя уверенно на этой строчке, переходите к следующей.

Что делать перед уколом

Отвлекитесь во время ожидания. Возьмите с собой игру, книгу, музыку или фильм – то, что вас полностью увлечет, чтобы не сидеть в приемной и не думать все это время об уколе.

Расскажите о своем страхе врачу который делает вам инъекцию или берет анализ крови. Он может ответить на любые вопросы, предложить вам прилечь или поговорить с вами во время процедуры, чтобы отвлечь. Если вы можете упасть в обморок, также расскажите об этом.

Попытайтесь дыхательные техники. Представьте, что вы задуваете свечи: сделайте несколько медленных и глубоких вдохов и выдохов.

Подключайте другие органы чувств. Найдите фотографию, плакат или надпись на стене. Сосредоточьтесь на деталях: мысленно назовите цвета и объекты, которые вы видите. Обратите внимание и на другие органы эмоций. Какие звуки вы слышите? Тепло ли вам или холодно? Продолжайте концентрировать внимание на чем-нибудь другом, кроме укола, пока врач не закончит процедуру.

Покашляйте. Исследования показывают, что некоторые люди меньше испытывают боль от укола, если покашляют один раз до и один раз во время инъекции.

Расслабьте руку. Если вы напряжены, укол может быть более болезненным, особенно если вы напрягаете область, в которую делается укол.