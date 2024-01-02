Как сделать куннилингус: подробная инструкция

В массовой культуре больше говорят об оральном сексе с мужчиной – минет. Но и куннилингус тоже важная часть сексуальных отношений, которая тоже заслуживает внимания.

Строение вульвы

Чтобы определиться с техникой, сначала нужно разобраться, как вообще устроены женские гениталии и оргазмы. В оральном сексе вовлечены внешние половые органы женщины, называемые вульвой.

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Она складывается:

наружная часть клитора (преимущественно он "прячется" под клиторальным капюшоном – аналогом мужской крайней плоти);

наружные (большие) половые губы;

внутренние (малые) половые губы;

вход во влагалище (вагину).

А также в этой области расположена уретра (мочеиспускательный канал), чуть ниже – анус, а выше – лобок. Что касается оргазма, то в целом это функция психики, которая реализуется, когда при определенных условиях возбуждения и влечения происходит разрядка. Поэтому некоторые люди могут испытывать оргазмы, например во время сна.

Но поскольку мы говорим об оргазме от стимуляции, а именно об оральном сексе, то при возбуждении в таком случае клитор набухает и увеличивается в размерах, а разрядка чаще всего происходит именно от его стимуляции.

Основные советы о куннилингусе

Начинать делать куни лучше с губ женщины – причем обычных, а не половых. Дело в том, что они усилят возбуждение и приблизят оргазм, а значит, снизится риск того, что процесс затянется и устанет. Так, перед тем как приступать к кунилингусу, можно целоваться, ласкать шею, грудь, талию, бедра женщины – губами, языком или руками – в зависимости от того, что ей нравится и где ей приятно (об этом можно спросить заранее или уточнить в процессе).

Когда партнер, делающий куннилингус, дойдет до промежности, можно какое-то время раздражать женщину: не снимать белье сразу, целовать внутреннюю часть бедер, гладить. К тому моменту, как женщина уже достаточно разбудится, выделится смазка, а ее тело будет двигаться навстречу партнеру – это знак, который можно переходить к оральному стимулированию. Сначала можно "облизать" половые губы, а затем сфокусироваться на клиторе.

А теперь самое главное: куннилингус нужно делать расслабленным плоским языком (он в таком состоянии похож на лопатку), потому что, если его напрячь, женщине может быть больно, особенно в начале стимуляции. Водить языком (или головой, если он устает) при этом можно вверх-вниз, слева-справа или по кругу, сначала медленно, а затем быстрее.