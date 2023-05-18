Как правильно прекращать применение антидепрессантов

Обзор, проведенный Кокрейновским обществом, показал, что существующие исследования различных схем отмены антидепрессантов не позволяют определить, как это делать правильно.

Сколько принимают антидепрессанты

Антидепрессанты назначают для лечения депрессии и тревожности. Это лекарство часто принимают долгое время. Обычно пособия рекомендуют делать это 6-12 месяцев после улучшения состояния или в течение двух лет.

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Однако многие принимают их дольше, отмечают авторы обзора. От 30% до 50% назначений антидепрессантов длительного приёма происходит без показаний. Ученые напоминают, что их ненужное предназначение может сопровождаться побочными эффектами. Кроме того, доказательно обоснованные подходы безопасной отмены антидепрессантов после длительного приема до сих пор не разработаны.

Новое исследование отказа от антидепрессантов

Новый обзор охватил данные 33 рандомизированных исследований, в которых участвовало около 5 тысяч человек. Приблизительно треть участников прекращали пить антидепрессанты резко, остальные снижали дозу постепенно.

Снижение дозы обычно не занимало более четырех недель. В то же время отмечают авторы обзора, Британская коллегия психиатров с целью повышения безопасности рекомендует снижать дозу антидепрессантов перед прекращением приема в течение нескольких месяцев и даже лет.

Авторы обзора пишут, что имеющиеся исследования не позволяют заключить, как безопасно завершать длительный прием антидепрессантов. Это связано с тем, что качество имеющихся доказательств достаточно невысокое.

Как врач общей практики я вижу, как многие люди борются, чтобы прекратить принимать антидепрессанты. Более 1000 исследований посвящено тому, как приступить к приему антидепрессантов, и только 33 исследования во всем мире касались того, как его прекратить. Бесспорно, эта область знаний требует немедленного внимания,

– сказала автор исследования Эллен Ван Лееувен.

Она добавила, что симптомы синдрома отмены антидепрессантов часто могут ошибочно принимать за рецидив заболевания. Синдром отмены не говорит о рецидиве, он может свидетельствовать о том, что требуется более медленный отказ от препарата перед полным прекращением приема.