Шампунь наносить на кожу или волосы: как правильно мыть голову: как правильно мыть голову

Шампунь надо наносить именно на кожу головы, а не на всю длину волос. Для более глубокого очищения, кроме шампуня, можно использовать пилинги или скрабы. Важно подобрать средства, которые подходят под ваш тип кожи головы.

Как пачкаются волосы

Основной источник загрязнения волос не пыль или грязь из окружающей среды, а наша собственная кожа, точнее, ее сальные железы. Но выделяемый ими жир во многом полезен: он смягчает волосы, предотвращает их сухость, а еще поддерживает здоровую микрофлору кожи-головы.

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К сожалению, этот жир способствует тому, что наша прическа через некоторое время после мытья головы выглядит несвежей. Поэтому дерматологи рекомендуют наносить шампунь на кожу под волосами, а не на сами волосы. Этого хватит, чтобы избавиться от жирового загрязнения у корней. Для очищения всей длины волос достаточно просто смыть оставшуюся пену,.

А вот втирание шампуня непосредственно в волосы может сделать их тусклыми и ломкими. Хорошему состоянию волос будет способствовать своевременность мытья головы. Для склонных к жирности волос это может быть даже ежедневно. Сухие волосы стоит мыть по мере их загрязнения.

Подбор подходящего шампуня

Склонные к жирности волосы отличаются от сухих. Кроме того, некоторые люди страдают от перхоти, сиборейного дерматита и других проблем с волосами, поэтому универсального шампуня, который бы подходил всем, не существует. Поэтому при покупке важно обращать внимание на пометки. Для детей, для окрашенных волос, против перхоти и другие.

Правильно подобранный шампунь не только очищает, но и увлажняет волосы, облегчает их укладку, предотвращает ломкость и появление секущихся кончиков. Некоторые шампуни способны придать волосам блеск, объем или текстуру. Однако этот эффект обусловлен воздействием на внешнюю часть волос, а не на волосяную луковицу, и сохраняется только пока вы пользуетесь конкретным шампунем.

Другие средства для волос

Существуют средства для более глубокого очищения кожи головы, например, скраб. Он отшелушивает ороговевшие клетки кожи под волосами вследствие воздействия мелких абразивных частиц. Пилинг делает то же, но с помощью химических веществ, например, кислот.

Скраб и шампунь очищают кожу головы и прикорневую зону, а маска, бальзам кондиционер и средства ухода, несмываемые, смягчают основную длину волос и придают им блеск. В отличие от шампуня, бальзам и кондиционер стоит наносить на кончики волос, а не на кожу головы. В их состав входят воскообразные вещества и силиконы, которые могут придать корням волос грязный вид.