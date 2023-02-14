Как понять, что вы употребляете слишком много соли: симптомы организма

Соль – самая популярная специя в мире. Каждая хозяйка использует ее, чтобы придать особый вкус блюдам. Однако ее чрезмерное количество может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Натрий в организме увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, инсультов, а также других заболеваний.

Ежедневно человек употребляет около 10 – 15 г соли при норме 5 – 6 г в сутки. Вся соль, в том числе морская, примерно на 40% состоит из натрия.

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В больших количествах этот элемент вреден для нашего организма, ведь он оказывает влияние на работу внутренних органов, внешний вид и самочувствие. Обычно наш организм самостоятельно сообщает нам о проблеме, нужно только понять его сигналы.

Вес стоит на месте

Эта проблема особенно актуальна для людей, которые долго сидят на диетах и не могут похудеть. Они ищут источник в неэффективных тренировках, плохом питании или проблемах со здоровьем. Однако, возможно, люди просто употребляют слишком много соли, задерживающей воду в организме. Проведите эксперимент: уменьшите количество этой специи в рационе и проследите, изменится ли в этот период ваш вес.

Отечность

В частности, из-за соль, которая задерживает воду в организме, люди часто сталкиваются с отечностью тела утром и в течение дня. Это оказывает большое влияние на самочувствие человека и самооценку. Кроме отеков, можно также ощущать вздутие живота. Все это признак избытка натрия в организме человека.

Раздражительность

Большое количество соли в организме крайне негативно влияет на нашу нервную систему, ведь употребление ее в больших количествах приводит к раздражительности и плохому самочувствию. Также из-за избытка натрия расширяются кровеносные сосуды головного мозга и возникают головные боли.

Боль в почках

Избыток натрия в организме человека оказывает влияние на уровень кислотности мочи и приводит к образованию болезненных отложений в почках. Это будет сопровождаться сильной болью. Именно поэтому следует регулярно делать УЗИ, чтобы проверить, не накопился ли в ваших почках песок или камни.

Употребление полуфабрикатов

Чрезмерное употребление блюд быстрого приготовления – это главный признак избытка соли в организме. Практически все эти продукты содержат большое количество натрия, поэтому трудно определить точное его количество в рационе. Перед покупкой всегда проверяйте состав полуфабрикатов, или готовьте еду сами.

Еда стала безвкусной

Вкус еды определяется вкусовыми рецепторами. От чрезмерного употребления соли они становятся менее чувствительными. Поэтому чем больше эту специю ест человек, тем больше его нужно.

Вкусовые рецепторы быстро адаптируются и блюда начинают казаться пресными. Если уменьшить количество соли в рационе, чувствительность рецепторов быстро восстанавливается, а пища снова будет иметь насыщенный вкус.

В полуфабрикатах много соли / Фото Unsplash

Как ограничить употребление соли

Приучите себя читать состав приобретаемых продуктов и проверять не только дату изготовления, но и содержание соли. Всегда выбирайте продукты с меньшими показателями специи.

Старайтесь минимально использовать соль, когда готовите дома. При этом это не значит, что они потеряют свой вкус. Вместо соли в блюда можно добавлять черный перец или смесь перцев, зелень, натуральные специи и лимонный сок.

Автор: Соломия Борух