Как понять, что болят почки из-за камней и что с этим делать

Почечная колика – это сильная резкая боль в области поясницы или в боку, между ребрами и тазом, которая может отдавать в пах или нижнюю часть живота.

Чаще всего причиной почечной колики является мочекаменная болезнь. В почках и других частях мочевыводящей системы могут образовываться камни – это состояние называют мочекаменной болезнью.

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Боль возникает, когда камень перекрывает отток мочи. Интенсивность болевых ощущений зависит от размера и расположения камня.

Симптомы почечной колики

Основной симптом – очень сильная боль в боку и пояснице, как правило, с одной стороны. Боль тупая, сильная, постоянная, с волнообразными усилениями – приступами колик.

Симптомы, часто возникающие вместе с болью:

боль при мочеиспускании;

кровь в моче;

помутнение мочи, изменение ее цвета и запаха;

уменьшение объема мочи при мочеиспускании, более частые позывы в туалет;

осадок в моче;

повышение температуры тела;

озноб;

тошнота и рвота.

Диагностика почечной колики

В первую очередь на приеме врач проведет осмотр. При почечной кольце необходимо подтвердить или опровергнуть наличие камня в каком-либо из отделов мочевыделительной системы.

Для этого используют дополнительные методы диагностики:

компьютерную томографию (КТ) мочевыделительной системы – с контрастом и без него;

УЗИ почек;

рентгенографию брюшной полости;

общий анализ крови, биохимический анализ крови и общий анализ мочи помогут проверить функцию почек и понять, есть ли инфекционные процессы в органах мочевыделительной системы.

Лечение почечной колики

Лечение почечной колики может быть направлено на устранение боли и выведение камней. Тактика зависит от размера камня и его расположения.

Медикаментозная терапия. Для облегчения боли чаще всего назначают нестероидные противовоспалительные препараты. Спазмолитики помогут расслабить гладкую мускулатуру, что облегчит выход камня и снизит выраженность боли.

Хирургическое исцеление. Применяется в том случае, если камень очень велик и не сможет выйти самостоятельно. Кроме этого, мочекаменную болезнь могут оперировать в плановом порядке до возникновения боли.

Немедикаментозное исцеление. Часто камни выходят самостоятельно. Чтобы помочь ему это сделать, врачи рекомендуют обильное питье.

Ударно-волновая терапия. Процедура должна раздробить камень на более мелкие части с помощью силы ударной волны.