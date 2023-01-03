Можно ли похудеть с помощью бега

Бег – один из самых доступных видов спорта. Пожалуй, доступнее ходьба и тренировки с собственным весом. Бег пропагандируется, а благотворительные забеги пользуются все большим спросом.

Виды бега

Кроме того, что есть множество видов бега – от спринта до марафонов, не стоит забывать и о разных вариантах того, как можно бегать. Медленно, с ускорением или очень быстро. В зависимости от того, какой стиль выберет человек, разным будет удар стопы по поверхности.

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Быстрый бег требует мощного отталкивания. Это большая нагрузка на суставы. Именно из-за того, что начинающие бегуны стремятся к резкому увеличению скорости, нетренированные мышцы не могут правильно поддерживать суставы. Отсюда и боль в коленях через несколько недель после начала занятий.

Обычный бег более безопасен. Резкие движения не нужны, а отталкивание не столь сильно. Такой бег – лучший вариант для начала тренировок. Но даже для быстрой пробежки нужно сначала разогреться.

Бег для похудения

Бег относится к высокоинтенсивным кардионагрузкам. Это значит, что за достаточно небольшой промежуток времени сжигается много калорий. Сколько именно, сказать сложно, зависит от скорости бега и индивидуальных параметров организма. Но примерно это 500 ккал в час.

Если питаться сбалансировано и добавить бег как физическую нагрузку, то похудеть действительно можно. И дело не столько в беге, сколько в сжигании калорий.

Кроме того, бег развивает мускулатуру и подтягивает тело. Четко очерченные голени возникнут не сразу, но уже через несколько недель человек почувствует, как стал более выносливым, а подъем на пятый этаж по лестнице больше не вызывает одышку. Но любая другая тренировка, с помощью которой можно увеличить свою активность, будет иметь такой эффект.