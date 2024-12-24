Как подготовиться к родам: самые важные советы от гинеколога
Большинство женщин боятся родов, ведь они могут быть болезненными. Но если к ним правильно подготовиться и доверять врачам, рождение ребенка пройдет максимально хорошо.
В новом выпуске программы "Хочу быть мамой" на YouTube-канале Люкс ФМ Таня Ли совместно с гинекологом-акушером Людмилой Нестерчук обсудили, как подготовиться к родам, передает 24 Канал со ссылкой на Люкс ФМ.
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Топ советов в подготовке к родам
Выбор роддома. Рекомендуется выбирать роддом по месту жительства, чтобы это было удобно. Но важно помнить, что будущая мамочка имеет право выбрать любое роддом и врача, независимо от прописки.
Найдите своего гинеколога. Важно иметь врача, с которым вы чувствуете моральную и психологическую связь, и которому можете полностью доверять,
– рассказала Людмила Нестерчук.
Научитесь правильно дышать во время родов. Правильное дыхание поможет уменьшить болевые ощущения во время родов.
Не бойтесь родов. Многие женщины боятся самого процесса родов. Важно наслаждаться беременностью и помнить, что в роддомах работают квалифицированные врачи, которые обеспечат безопасность даже если это молодые специалисты, ведь они всегда имеют поддержку опытных коллег.
Для получения больше информации посмотрите полный выпуск программы "Хочу быть мамой":