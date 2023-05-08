Почему женщина не испытывает оргазм во время секса: как это исправить

Как показывают некоторые исследования, при проникающем сексуальном контакте регулярно оргазм испытывают около 91% мужчин и 39% женщин. При этом во время мастурбации проблемы с оргазмом возникают, по разным оценкам, только у 5% женщин.

По аналогии с мужским пенисом одной из главных женских эрогенных зон считается клитор. Они схожи и по строению: развиваются из одинаковых эмбриональных тканей и оба состоят из пещеристого тела. При возбуждении в клитор поступает кровь – происходит эрекция.

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Физиология оргазма

Но, в отличие от полового члена, через который выводится не только сперма, но и моча, в клиторе нет мочевыводящих протоков или желез, образующих выделение. Нет у клитора и никакой "практической" функции, кроме удовольствия. С этой задачей он справляется хорошо: большинство женщин получает оргазм именно благодаря его стимуляции.

У женщин во время оргазма ритмично сокращаются мышцы тазового дна. Это главный признак, которым можно точно определить, что случился оргазм. Продолжиться этот процесс может от нескольких секунд до нескольких минут. Причем сила, продолжительность и количество оргазмов могут отличаться даже у одной женщины.

Даже если оргазм случился при пенетрации (проникновении), говорить о влагалищном или анальном оргазме некорректно – оргазм один, и отвечает за него клитор. При проникающем сексе приятные ощущения дает именно он: благодаря ножкам, "обнимающим" вагину изнутри. Различается только тип стимуляции. Причем чем подвижнее клитор, тем быстрее во время пенетрации он сместится к передней стенке вагины и произойдет оргазм.

Как показывают некоторые исследования, испытывать оргазм исключительно от проникновения могут менее 30% женщин. И даже в этом случае оргазмы могут происходить не каждый раз. Большинству женщин при проникающем сексе требуется внешняя стимуляция. И это нормально.

Способность испытывать оргазмы от проникновения или без никого не делает лучше или хуже.

Как получить оргазм

Хотеть испытывать оргазмы – нормально. Но прежде, чем переходить к экспериментам с внутренней стимуляцией, нужно разобраться с внешней. Это не значит, что нужно отказываться от мастурбации. Напротив, исследования показывают, что это помогает повысить частоту оргазмов.

На самом деле случаи, когда женщина вообще не испытывает оргазмов, встречаются редко. Чаще оргазмы отсутствуют ситуативно. Это может быть связано с разными факторами:

психологическими – пережитый опыт насилия, чувство вины из-за сексуальности, влияния культурных и религиозных установок, стресс, депрессия;

физическими – прием некоторых лекарств, например антидепрессантов, перенесенные операции на гениталиях, употребление психоактивных веществ, пожилой возраст, сексуальные расстройства;

поведенческими – отсутствие эмоциональной близости с партнером, неразрешенные конфликты.

Среди других причин – недостаточная осведомленность о своих сексуальных потребностях и предпочтениях. Если женщина знает, какая по интенсивности, скорости или виду стимуляция доставляет ей удовольствие, она сможет объяснить или показать партнеру. А это прямой путь увеличения частоты оргазмов при сексе. Ведь секс — это не только проникновение, но и целый ряд практик.

Чтобы чаще испытывать оргазмы во время секса, можно не только научить партнера тех техник, которые доставляют удовольствие именно вам, но и интегрировать их в секс. Иногда оргазм не происходит из-за недостаточного возбуждения. Поэтому хорошей идеей будет начинать секс с предыдущих ласк, или петинга.

Позы для секса

Если хочется научиться испытывать оргазмы именно от проникновения, можно попробовать технику "Мост". Она направлена на развитие влагалищной чувствительности: ощущения переносятся с клитора на вагину, из-за чего наступает оргазм от внутренней стимуляции. Начать тренировку можно и самостоятельно, в этом помогут секс-игрушки с раздельным управлением.

Можно попробовать позу наездницы, когда женщина сидит на члене лицом к мужчине или миссионерскую, когда женщина лежит на спине. Миссионерская поза, кстати, имеет "оргазмические" модификации: можно приподнять ноги, положить бедра на плечи мужчины или разместить под поясницей подушку. В этих позициях пенис больше всего прикасается к передней стенке влагалища, к которой прилегает внутренняя часть клитора.

Значительно реже вследствие небольшой стимуляции передней стенки женщины испытывают оргазмы в позе догги-стайла. Такое проникновение обычно достаточно глубоко и может вызывать дискомфорт или даже боль. Вместо этого можно попробовать другую позицию: женщина поворачивается к мужчине спиной, встает на четвереньки, а затем садится, подогнув под себя ноги.

Не беспокойтесь, если оргазмы не возникнут сразу. Это не самый простой и не всегда привычный процесс, а новый навык развивается со временем. Важно обладать терпением и не пытаться достичь оргазма любой ценой.

Наше тело очень чувствительно к любым изменениям и раздражителям. Для достижения оргазма необходимо расслабиться и сконцентрироваться на процессе – получении удовольствия.