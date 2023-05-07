Настоящее количество страдающих PGAD неизвестно, поскольку люди, живущие с этим заболеванием, из чувства стыда скрывают свое состояние. Исследователи говорят, что речь ориентировочно о 1% населения мира.
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Вот конкретные примеры:
- Американка Кара Анайя-Карлис имеет диагностированный PGAD. По словам женщины, однажды она пережила свыше 180 оргазмов за 2 часа. Состояние повышенного сексуального возбуждения может длиться до 6 часов в день.
- А американец Дейл Декер чувствовал на день около 100 оргазмов, ни один из которых, по его словам, не был приятным. Мужчина говорит, что это состояние возникло после травмы спины, которая привела к повреждению тазового нерва.
Почему возникает синдром
Ученые до сих пор не нашли точной причины PGAD, хотя были некоторые данные, что причиной может быть препарат для лечения симптомов Паркинсона — разагилин.
Другое исследование указало, что это состояние может быть вызвано кистами Тарлова – заполненными жидкостью мешочками, возникающими после травмы в нижней части позвоночника на так называемом корне крестцового нерва. Эти нервы получают электрические сигналы от мозга и передают инструкции мочевому пузырю, толстой кишке и гениталиям.
В 2012 году ученые при исследовании использовали результаты МРТ. И они показали, что более 66% женщин, у которых проявлялись симптомы PGAD, имели кисту Тарлова.
Как проявляется расстройство
Люди, страдающие PGAD, вынуждены жить в состоянии постоянного возбуждения. А это тоже имеет не только эмоциональные и психологические неприятности, но и может вызвать неприятный отек половых органов, пульсацию, жжение и зуд.
А вот на психологическом уровне вообще происходит разрыв между происходящим и их телом и разумом. Ведь физические ощущения возбуждения возникают без связанного с ними сексуального удовольствия.
Лечение PGAD в каждом конкретном случае разное. Неплохой эффект показала физиотерапия для укрепления мышц тазового дна, а также сеансов с сексопатологом.