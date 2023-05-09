Нужно ли чистить организм от шлаков

Есть диеты, фокусирующиеся на очищении организма от продуктов жизнедеятельности. Они рекомендуют промывать толстую кишку или ставить клизмы, пить чаи и добавки. Однако нет научных доказательств, что организм нуждается в очищении.

Детокс-диеты опасны

Врачи не рекомендуют детокс-диеты здоровым людям, а тем более пациентам с хроническими заболеваниями (т.е. никому), в том числе при диабете, заболеваниях сердца и расстройстве пищевого поведения. Такие диеты мешают лечению, приводят к обезвоживанию, недостатку витаминов и минералов или потере мышечной массы.

Также на тему Вегетарианство и подростки: каким должен быть рацион во избежание проблем с развитием

Очистка кишечника в виде клизм или промываний может вызвать спазмы, вздутие живота, тошноту и рвоту. Из-за такой чистки кишечника появляются побочные эффекты у людей с болезнями желудка и кишечника, операциями на толстой кишке, геморроем, болезнями почек и сердца.

Еще программы детоксикации иногда включают слабительные, приводящие к сильной диарее, обезвоживанию и электролитному дисбалансу, а это ухудшает состояние человека при хронической болезни. Следовательно, не ведитесь на рекламу, ваш организм не нуждается в очищении. Печень, почки и толстая кишка способны сами удалять токсины.

Как можно помочь организму

Чтобы улучшить пищеварение, можно: