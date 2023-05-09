Нужно ли чистить организм от шлаков
Источник:HARVARD HEALTH
Есть диеты, фокусирующиеся на очищении организма от продуктов жизнедеятельности. Они рекомендуют промывать толстую кишку или ставить клизмы, пить чаи и добавки. Однако нет научных доказательств, что организм нуждается в очищении.
Детокс-диеты опасны
Врачи не рекомендуют детокс-диеты здоровым людям, а тем более пациентам с хроническими заболеваниями (т.е. никому), в том числе при диабете, заболеваниях сердца и расстройстве пищевого поведения. Такие диеты мешают лечению, приводят к обезвоживанию, недостатку витаминов и минералов или потере мышечной массы.
Также на тему Вегетарианство и подростки: каким должен быть рацион во избежание проблем с развитием
Очистка кишечника в виде клизм или промываний может вызвать спазмы, вздутие живота, тошноту и рвоту. Из-за такой чистки кишечника появляются побочные эффекты у людей с болезнями желудка и кишечника, операциями на толстой кишке, геморроем, болезнями почек и сердца.
Еще программы детоксикации иногда включают слабительные, приводящие к сильной диарее, обезвоживанию и электролитному дисбалансу, а это ухудшает состояние человека при хронической болезни. Следовательно, не ведитесь на рекламу, ваш организм не нуждается в очищении. Печень, почки и толстая кишка способны сами удалять токсины.
Как можно помочь организму
Чтобы улучшить пищеварение, можно:
- Есть клетчатку, она предотвращает запор. Рекомендуемая норма – 30 г клетчатки в день;
- Пить больше жидкости. Это помогает перевариваемым массам пищи проходить через пищеварительную систему и размягчает фекалии. Пищевые волокна, или клетчатка, действуют как губка и впитывают воду. Без жидкости клетчатка не может выполнять свою работу и возникает запор;
- Сократить употребление жира. Жирные продукты, такие как чипсы, гамбургеры и жареные блюда, тяжелее перевариваются, из-за них появляются боли в желудке и изжога. Лучше есть больше нежирного мяса и рыбы, пить обезжиренное молоко и готовить еду на гриле, а не жарить;
- Избегать продуктов, вызывающих кишечные симптомы: вздутие живота, метеоризм, диарею. Можно вести дневник питания, чтобы определить, из-за каких продуктов бывают кишечные симптомы, и стараться их не есть. Такими продуктами могут являться пшеница, лук или специи;
- Выбирать правильные напитки, облегчающие пищеварение: например, негазированные напитки без кофеина – травяные чаи, молоко и обычную воду.