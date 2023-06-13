Как очистить и обеззаразить воду: 4 способа, которые можно применять в домашних условиях

Из-за подтопления, в результате подрыва Каховской ГЭС, в источники водоснабжения могли попасть возбудители инфекционных болезней, а также опасные для здоровья химические вещества. Поэтому важно знать, как очищать воду в домашних условиях.

На местах уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней и отбирают пробы воды из водоемов и колодцев. Однако в ЦГЗ предоставили четкие инструкции, как самостоятельно сделать воду безопасной для употребления.

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Как можно очистить воду

Кипятение – это самый надежный способ обеззараживания воды в условиях выживаемости.

Необходимо кипятить воду в течение 10 минут, после чего дать ей отстояться и осторожно слить, не взбалтывая осадок. Чем дольше кипятить воду, тем больше патогенов будет уничтожено. Для хранения кипяченой воды нужно использовать закрытые емкости. Отстоявшуюся кипяченую воду можно также дополнительно очистить с помощью бытового фильтра для воды.

Таблетки с активным хлором – препарат, который очистит воду.

Продолжительность очистки может занять от 30 до 60 минут. Эти таблетки обладают антибактериальными свойствами и большим сроком годности. В ЦОС подчеркнули, что нужно внимательно прочесть инструкцию, на какой объем воды средство рассчитано.

Йод – спиртовой раствор йода можно использовать как метод обеззараживания воды в крайних случаях.

На литр воды достаточно 3 – 4 капли спиртового раствора иода. После обеззараживания йодом по возможности следует профильтровать воду через бытовой фильтр. Прежде чем пить, нужно подождать около часа. Вода может иметь характерный вкус, но поможет избежать обезвоживания.

Активированный уголь – помогает убрать неприятный запах воды, примесей и вредных веществ.

На литр воды нужно 5 таблеток. Их следует измельчить (для увеличения активной площади). Измельченный уголь следует завернуть в марлю или другую ткань, чтобы пыль от него не попала в чистую воду. Обеззараживание воды таким образом длится не менее 8 часов.



Способы обеззаразить воду / Инфографика ЦОС