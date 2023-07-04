Преждевременная эякуляция: можно ли ее вылечить

Преждевременная эякуляция считается одной из самых распространенных сексуальных дисфункций среди мужчин, и она может влиять на удовольствие от половой жизни и общее психоэмоциональное состояние.

Лечение преждевременной эякуляции – это в том числе и психотерапия. Консультации могут помочь уменьшить беспокойство и найти лучший способ справиться со стрессом, вызывающим проблемы с эякуляцией.

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Какими средствами лечат преждевременную эякуляцию

Также врач может порекомендовать анестезирующие кремы и спреи с лидокаином или прилокаином. Их наносят на половой член за 10-15 минут до секса, чтобы уменьшить чувствительность и замедлить эякуляцию. Особенно эффективным может быть использование обезболивающего крема с презервативом. Но такой подход важно обсудить с лечащим врачом, а не пользоваться самостоятельно.

Если никаких способов не помогают, психиатр может выписать рецепт на специальное лекарство – они помогают отсрочить оргазм. Например, есть антидепрессант дапоксетин, разработанный для лечения преждевременной эякуляции.

Исследования показывают, что лекарства могут быть полезными, но требуются дальнейшие исследования, чтобы оценить его эффективность. Обычно врач рекомендует принимать препарат за 1 – 3 часа до секса, но не чаще одного раза в день. Есть и другие препараты: пароксетин, сертралин или флуоксетин. Лечение ими проводят курсом около 1 – 2 недель.

Не занимайтесь самолечением

Не следует принимать какие-либо лекарства и их комбинации без назначения врача. Часто проблему можно решить без пилюль. Кроме того, препараты могут вызывать побочные эффекты: тошноту, потоотделение, сонливость и понижение либидо.

Иногда может потребоваться время, чтобы подобрать подходящую комбинацию методов помощи. Поэтому лучше обсуждать и корректировать лечение с врачом.