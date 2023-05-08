Это вас удивит: мобильные телефоны влияют на ваше давление

Китайские ученые выяснили, что разговоры по мобильному телефону в течение 30 минут и больше в неделю связаны с повышенным риском гипертонии.

Почти три четверти населения земного шара от 10 лет имеют мобильные телефоны. Приблизительно 1,3 миллиарда человек от 30 до 79 лет при этом страдают гипертонией. Высокое кровяное давление – основной фактор риска сердечного приступа и инсульта, ведущей причиной преждевременной смертности в мире.

Также на тему Все о высоком давлении и как с ним бороться

Новое исследование давления

Ученые из Национального центра клинических исследований заболеваний почек (Китай) решили узнать, есть ли связь между гипертонией и разговорами по мобильному телефону. Для этого они использовали данные Британского биобанка, в который вошли 212 046 человек в возрасте от 37 до 73 лет.

Информацию о том, сколь часто участники исследования пользовались мобильными телефонами, ученые собрали с помощью специальной программы, учитывающей количество часов разговоров в неделю.

Были сделаны поправки на возраст, пол, индекс массы тела, принадлежность к той или иной расе, семейный анамнез гипертонии, образование, статус курения, уровень холестерина и глюкозы в крови, функцию почек, прием лекарственных средств и другие факторы риска повышенного давления.

Разговоры по телефону повышают давление

Средний возраст участников составил 54 года, 62% из них были женщинами, 88% пользовались мобильными телефонами. За 12 лет наблюдений у 13 984 человек развилась гипертония. Выяснилось, что у участников, которые разговаривали по телефону 30 и более минут в неделю, вероятность возникновения гипертонии в среднем была выше на 12%, чем у людей, которые тратили на это меньше времени.

Ученые выяснили: еженедельный разговор по телефону от 30 до 59 минут повышает риск развития гипертонии на 8%, один – три часа – на 13, четыре – шесть часов – на 16, более 6 часов – на 25%. При этом возможность развития гипертонии была выше у тех участников, у которых в семейном анамнезе уже было другое заболевание. Результаты оказались одинаковыми как для женщин, так и для мужчин.

Ученые еще должны узнать, почему возникает такая связь.