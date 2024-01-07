Что делать, когда трескаются губы на холоде

Иногда кажется, что у всех проблем есть глубокие корни в виде питания или недостатка витаминов. Но все бывает проще и, возможно, трещины на губах связаны прямо с холодной и сухой погодой. Другое дело, что не каждый бальзам может спасти кожу губ, а гигиеническими помадами следует пользоваться правильно.

Кожа на губах тонкая и нежная, поэтому склонна к сухости, тресканию и шелушению. А холодная погода может только усугубить это состояние.

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От каких средств лучше отказаться

Американская ассоциация дерматологов рекомендует не использовать косметические средства для губ, содержащие камфору, эвкалипт, ментол, ароматизаторы корицы, цитрусовых, мяты, ланолин, октиноксат или оксибензон, фенол или фенил, пропилгалат, салициловую кислоту.

Что должно содержать средство для губ

Дерматологи рекомендуют средства с касторовым маслом, керамидами, деметиконом, минеральным маслом, вазелином, маслом ши, солнцезащитными ингредиентами оксидом титана или цинка. Средства должны быть гипоаллергенными и без запахов.

Как пользоваться средствами для губ

Наносить бальзам или увлажняющий крем для губ нужно несколько раз в день и перед сном, а не только перед выходом на улицу. Если губы сухие и потрескавшиеся, попробуйте густую мазь, например вазелин. Она задерживает жидкость дольше воска или масла. Кроме этого нужно:

Наносить бальзам для губ SPF 30 или выше перед выходом на улицу. Даже зимой важно защищать губы от солнца.

На открытом воздухе бальзам для губ нужно наносить каждые 2 часа.

Пить много воды, чтобы избежать обезвоживания.

Не держать губами предметы из металла. Скрепки, украшения и другие обычные изделия из металла могут раздражать и так чувствительные губы.

Прикрывать губы шарфом, если на улице холодно.

Включать дома увлажнитель воздуха.

Если следовать этим советам, можно добиться заметного улучшения через 2 – 3 недели. Чтобы губы снова не потрескались, продолжайте наносить бальзам для губ, когда он высохнет в помещении или на улице.

Если уход не помог, обратитесь к дерматологу. Трещины на губах могут появиться не из-за погоды, а, например, из-за аллергии или дрожжевой инфекции. Дерматолог установит причину и назначит лечение.