Почему возникают косточки на стопах и как их лечить

Патология, сопровождающаяся образованием косточки рядом с большим пальцем или мизинцем, называется вальгусной деформацией стопы. Есть много нехирургических вариантов лечения этого заболевания. Если ни один из них не работает, избавиться от выпирающих косточек поможет только операция.

Косточки на стопах – распространенная проблема. Обычно они образуются рядом с большим пальцем стопы. Реже их можно увидеть у основания мизинца – это деформация Тейлора.

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Почему возникают косточки на стопах

Единой теории, почему возникает вальгусная деформация стопы, до сих пор нет. Однако есть факторы, которые способствуют ее развитию:

неправильное распределение нагрузки на стопу;

ношение обуви с узким носом и на высоком каблуке;

лишний вес;

эластичность мягких тканей стопы;

занятия спортом и другие особенности жизни человека.

Выделяют 4 степени тяжести вальгусной деформации стопы::

Боковое смещение большого пальца стопы в плюсне-фаланговом суставе. Прижатие большого пальца стопы ко второму пальцу. Увеличение угла между первой и второй плюсневыми костями. Частичный или полный вывих большого пальца в плюсне-фаланговом суставе.

Врачи также делят деформацию большого пальца на ригидную и неригидную. Если мы можем руками вывести его в прямое положение, это неригидная деформация. Если не можем – ригидная.

Как лечить косточки на стопах

К сожалению, никакие упражнения или изменения образа жизни не помогут повлиять на ригидную деформацию. Без операции окончательно избавиться от нее невозможно.

Нехирургические методы лечения вальгусной деформации стопы включают смену обуви на более удобную, бандажи, шины и прокладки, фиксирующие большой палец ноги, ортопедические стельки и обувь, нестероидные противовоспалительные средства для снятия сильной боли. Если эти способы не помогают, может понадобиться операция.

Есть два варианта хирургического лечения:

Открытая операция, когда делается разрез на коже, восстанавливается положение кости и рана зашивается.

Операция через небольшие проколы на коже. Этот вариант менее травматичный, легче заживает, и сами пациенты довольны.

Что касается отдаленных результатов, они примерно одинаковы обоих вариантов операции. После операции стоит чаще держать стопу в поднятом состоянии, избегать нагрузок на стопу, не допускать намокания послеоперационной повязки и раны.

После малоинвазивной операции специальную ортопедическую обувь нужно будет носить примерно две недели. Затем можно переходить на обычную обувь.

Чтобы предотвратить образование косточек на стопах, стоит носить удобную и комфортную обувь, которая позволяет физиологически распределять нагрузку при ходьбе. В этой обуви не должно быть узкого носа, высокого каблука или жесткой платформы.