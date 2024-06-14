Как изменилась частота заболеваемости раком в разных поколениях

Американские ученые-эпидемиологи, проанализировав медицинские данные 3,8 миллиона пациентов с различными формами рака, изучили тенденции изменения заболеваемости раком среди разных поколений.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, примерно у 20% людей в течение жизни развивается онкологическое заболевание, и каждый девятый мужчина и каждая двенадцатая женщина умирают от рака. Некоторые виды рака становятся менее распространенными, тогда как другие начинают чаще встречаться у более молодых людей.

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Несмотря на успехи в диагностике, лечении и уходе за онкологическими пациентами, вопрос о том, уменьшилась ли общая склонность к раку по сравнению с предыдущими поколениями, остается открытым. Этим вопрос исследовали специалисты Национального института рака в Роквилле.

Новое исследование распространенности рака

Изучение истории рака является сложным, поскольку он развивается на протяжении всего существования человечества, а данные онкологических регистров охватывают лишь несколько десятилетий. Цель нового исследования заключалась в заполнении пробелов в знаниях, используя данные о различных демографических группах, чтобы воссоздать "траекторию" распространения онкологических заболеваний в США, начиная с "большого" поколения (рожденные с 1908 по 1927 годы) и "молчаливого" поколения (1928 – 1945 годы), бэби-бумеров (1946 – 1964 годы) до поколения X (1965-1980 годы).

Данные собрали из базы данных SEER, включающей 3,8 миллиона случаев рака. Исследователи получили 152 матричные диаграммы, охватывающие 50 возрастных групп (35 – 84 года) и 27 календарных лет (1992 – 2018), а также 76 групп (1908 – 1983 годы) для 21 вида рака.

Как изменилась заболеваемость раком

Анализ показал, что у поколения X заболеваемость некоторыми видами рака значительно выросла по сравнению с бейби-бумерами. Например, у женщин увеличился риск рака щитовидной железы, почек, прямой и толстой кишки, поджелудочной железы, неходжкинских лимфом и лейкемии. У мужчин также наблюдалось увеличение рака щитовидной железы, почек, прямой и толстой кишки, простаты и лейкемии, в то время, как распространенность других видов рака, таких как рак легких и шейки матки у женщин, а также рак легких и печени у мужчин, снизилась.

Сравнение "молчаливого" и "большого" поколений показало снижение заболеваемости раком, особенно у мужчин и во всех этнических группах. Однако сравнивая бэби-бумеров и "молчаливого" поколения общая заболеваемость имела смешанный характер, снижаясь в некоторых группах и увеличиваясь в других.

Исследователи отметили, что несмотря на успехи в борьбе с раком, включая снижение потребления табака и широко применение скрининга для диагностики предраковых состояний, количество канцерогенных воздействий продолжает расти. Это привело к тому, что у поколения X заболеваемость раком увеличилась больше, чем у предыдущих поколений.

Авторы исследования призывают задуматься о будущих показателях заболеваемости раком среди миллионов, родившихся с 1981 по 1996 год, и выражают беспокойство по поводу того, что распространенность рака в США может оставаться высокой в течение десятилетий, особенно учитывая современный образ жизни и другие факторы риска.