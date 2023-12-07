Лупа – серовато-белые чешуйки, которые отслоились от кожи головы. Они видны на волосах и осыпаются на плечи и одежду, если их много. Вместе с перхотью может возникать зуд, покраснение и сухая кожа головы.

Почему возникает перхоть

Лупа не появляется из-за плохой гигиены. Но если человек не моет волосы регулярно и при этом у него уже есть перхоть, проблема может стать заметнее. Частая причина перхоти – себорейный дерматит. До конца неясно, почему он возникает.

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Считается, что болезнь связана с чувствительностью иммунной системы к грибкам типа маласезия. Эти микроорганизмы живут на коже и любят участки, в которых есть сальные железы. При этом перхоть – признак легкой формы такого дерматита. У человека появляется покраснение и кожный зуд головы.

В тяжелых случаях перхоть отслаивается крупными хлопьями не только на голове, но и на лице и теле. Кожа может сильно чесаться, а на ее поверхности будут корочки и бляшки. Симптомы ухудшаются от стресса или в холодное время года.

Также перхоть возникает из-за аллергии на краску для волос или средства для укладки. Так проявляется контактный дерматит. Еще перхоть появляется из-за сухости кожи. Тогда частицы кожи меньше, а сухая она не только на голове, но и на руках или ногах. Иногда перхоть – признак экземы или псориаза.

Как избавиться от перхоти

При легкой форме себорейного дерматита используют безрецептурные шампуни. Это средства с сульфидом селена, пиритионом цинка, дегтем и шампунями с кетоконазолом. Чтобы найти подходящий вариант, часто чередуют два типа шампуней от перхоти.

Волосы с лечебным шампунем моют один – три раза в неделю. Эффект лечения появляется не сразу, а через 4–6 нед. Затем шампунь от перхоти используют раз в неделю или реже для профилактики. Если человек луна моет голову шампунем от перхоти и улучшений нет, нужно обратиться к дерматологу. Также нужно идти к врачу, если кожа сильно чешется и есть покраснение.