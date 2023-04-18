Как еда может влиять на зрение: объяснение врача

Важность сбалансированного питания трудно переоценить. Еда может влиять на состояние всего нашего организма, и глаза – не исключение.

Выражение: "мы являемся тем, что мы едим", стало уже крылатым. Конечно, диетологи будут настаивать на истинности сентенции Гиппократа. А что по этому поводу думают окулисты? Может ли еда стать лекарством и предотвратить болезни глаз? На эти вопросы 24 канала ответила Юлия Голушко, врач-офтальмолог клиники "Новое Зрение".

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Юлия Голушко “Нужно прежде всего отметить, что продукты являются источником микроэлементов, которые обеспечивают полноценное функционирование организма, а значит, влияют на качество жизни. Конечно, в пище содержатся вещества, имеющие большое значение для здоровья глаз. И это не только витамины, но и аминокислоты и определенные пигменты.

Какие витамины самые важные ши для зрения

Витамин А (Ретинол, каротин) играет важную защитную роль для сенсорной системы, отвечающей за зрительное восприятие предметов – их формы, цвета, движения, расстояния между ними. В случае его недостатка ухудшается сумеречное зрение, появляется боль в глазах при ярком освещении, уменьшается выработка слезы, что приводит к сухости и тусклости роговицы.

Ретинол входит в состав зрительных палочек (фоторецепторов, отвечающих за восприятие неинтенсивного света и черно-белое зрение), а также белка родопсина – пурпурного пигмента сетчатки глаза, посредством которого формируются фоточувствительные клетки и поглощается свет в ее рецепторах. Каротин укрепляет роговицу, способствует ее увлажнению, защищает слизистую от инфекции, помогает предотвратить куриную слепоту. А еще участвует в процессах разделения и обновления клеток, замедляя процессы старения.

Группа витаминов B имеет особенное значение для глаз. Да, тиамин (B1) необходим для выработки фермента, регулирующего внутриглазное давление. Следовательно, он важен для профилактики глаукомы. Однако основной его функцией является бесперебойная передача нервных импульсов между зрительной системой и головным мозгом.

Рибофлавин (В2) способствует насыщению хрусталика и сетчатки питательными веществами, помогает бороться с усталостью глаз, контролирует кровообращение в глазных сосудах. Когда витамина B2 не хватает, человек может страдать частыми конъюнктивитами, васкуляризацией роговицы (появление новых капилляров), светобоязнью, слезотечением и даже катарактой.

Цианокобаламин (B12) чрезвычайно важно, ведь замедляет процессы старения в тканях глаза, активизирует их кровоснабжение и участвует в восстановлении клеток, из которых состоит зрительный нерв. Обеспечивает стабильность нервных волокон и их эффективное функционирование.

Пиридоксин (В6) нужен для профилактики воспалений слизистой, а также для зрительного нерва. Кроме того, он способствует расслаблению глазных мышц.

Аскорбиновая кислота (С) представляет собой мощный водорастворимый антиоксидант, необходимый для синтеза коллагена, карнитина и нейромедиаторов (веществ для передачи нервных импульсов). Он снижает риск развития атеросклероза и многих дегенеративных процессов, ассоциированных с окислительным стрессом. Повышает сопротивляемость организма к инфекциям, укрепляет сосуды, отвечает за нормальное кровоснабжение глаз, способствует расслаблению мышц. Дополнительно предохраняет от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

Токоферол (Е), как и аскорбиновая кислота, является мощным антиоксидантом и оказывает противоопухолевый эффект. Способствует восстановлению клеток сетчатки и тормозит процессы, приводящие к развитию катаракты.

Рутин (Р) укрепляет сосуды и предотвращает внутриглазные кровоизлияния.

Витамин D назначают для профилактики близорукости (миопии) и катаракты.

В области скопления фоторецепторов, в макуле, накапливаются зрительные пигменты, которые обеспечивают нормальную работу глаз и отвечают за распознавание цветов и мелких объектов, – лютеин и зеаксантин.

Юлия Голушко “Эти антиоксиданты относятся к группе каротиноидов, придающих фруктам, овощам и другим растениям ярко-желтую, красную и оранжевую окраску. Их важные функции – нейтрализовать радиоактивные соединения (свободные радикалы), замедлять дегенеративные процессы в глазу и поддерживать остроту зрения. Употребление достаточного количества лютеина, например, уменьшает риск развития катаракты.

Какие же продукты способствуют улучшению зрения

Великолепным источником лютеина и зеаксантина, которые не вырабатываются человеческим организмом, является зеленые растения, таких как шпинат, брокколи, горох, слоеный салат.

Не меньше важные ягоды. Голубика и клубника, например, снижают проявления глаукомы. Смородина и смородина очень полезны тем, у кого миопия, а облепиха – у кого дальнозоркость, потому что содержит аксерофтол (витамин А).

Плоды типа киви, апельсина, абрикоса укрепляют стенки сосудов и снижают риск их разрыва. Дыня помогает уберечься от куриной слепоты.

Овощи – зеленый лук, петрушка, сельдерей, щавель, стручковая фасоль – являются источником витаминов и минералов, необходимых при миопии. Кстати, они же оберегают нас от вредного воздействия внешней среды.

Овощи, например морковь, тыква, свёкла, сладкий перец, белокочанная и цветная капуста, к ним можно отнести и чеснок, содержащий не только необходимые для глаз витамины С, В, Е, D, но и микроэлементы: медь, цинк, железо, фосфор, натрий, кальций.

Яйца, морепродукты и темный шоколад богаты серой, аминокислотами, лютеином, железом, медью, глицином, омегой – жирными кислотами, поэтому способны улучшить метаболизм и укрепить роговицу.

Семена, орехи, отруби, цельное зерно благодаря микроэлементам, в частности цинку, и витамину Е – хорошие союзники в сохранении зрения. Так что их можно использовать как полезный перекус между работой и обучением.

А чтобы восстановить потребность организма в витамине А, достаточно употреблять 100 граммов моркови в день. Или же яйца в любом виде, лучше вареные. И конечно, полезные для глаз мясо, рыба, морепродукты, овощи. Разумеется, все должно быть сбалансировано в рационе, чтобы поддерживать нормальную жизнедеятельность зрительной системы.