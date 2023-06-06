Как еда влияет на ваш сон: результаты исследования

Хотя потребление определенных пищевых веществ ранее связывалось с некоторыми параметрами сна, научные доказательства отсутствовали. Авторы нового исследования решили восполнить этот пробел.

Ученые с кафедры медицинских наук Упсальского университета в Швеции разобрались, как два разных типа диет в краткосрочной перспективе влияют на сон на уровне макроструктуры и микроструктуры.

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Новое исследование сна

Авторы других научных работ ранее связывали сокращение времени сна с активным потреблением вредной пищи и повышенным долгосрочным риском увеличения веса. Кроме того, в перекрестных исследованиях учёные анализировали, как диета может изменять сон. Но прямое влияние питания на качество ночного отдыха оставалось малоизученным.

Участниками нового эксперимента стали 15 здоровых молодых мужчин (средний возраст – 23,1 года) с хорошим самочувствием и индексом массы тела от 18 до 28, нормальным объемом талии (менее 102 сантиметров) и стабильным весом за последние полгода. Они не принимали каких-либо лекарств, не имели неврологических расстройств и нарушений сна.

Испытуемые должны были спать по 7 – 9 часов в сутки по привычному графику, вести дневник и соблюдать трехразовый режим питания: одна группа сидела на нездоровой диете с высоким содержанием жиров и сахара, вторая – на здоровой диете с низким содержанием жиров и сахара. Чтобы дополнительно подтвердить результаты, участники впоследствии перешли на более длительный период бодрствования.

Энергетическую ценность ученые корригировали в зависимости от массы тела мужчины, но в целом она существенно не отличалась – примерно 2624 – 2709 килокалорий.

Диета влияет на качество сна

Как показали результаты, продолжительность сна не отличалась между двумя группами: она составила в среднем 7 часов и 43 минуты. Ученые также не обнаружили отличий в том, как молодые люди сами оценивали качество своего ночного отдыха, утреннюю сонливость и чувство голода.

Однако диета с высоким содержанием жиров и сахара приводила к снижению дельта-активности – высокоамплитудного медленного ритма головного мозга, видимого на электроэнцефалограмме, – но увеличивала альфа- и тета-ритм во время гибернации.

Изменения в ритмах головного мозга, зависящие от диеты, переносились на ночь восстановления после длительного бодрствования. Учитывая множество функций сна, наши результаты дают представление о потенциальном механизме, через который нездоровое питание может изменять параметры здоровья, связанные со сном, такие как когнитивные функции и выделение гормонов.

– подытожили авторы работы.

По их словам, выводы следует перепроверять в большем исследовании, а также на примере женщин и детей.