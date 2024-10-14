Как домашние животные влияют на развитие детей

В научной литературе можно найти множество примеров исследований, демонстрирующих положительное влияние животных-компаньонов на людей. Однако, неожиданно новое исследование, посвященное влиянию домашних любимцев на эмоциональное здоровье и развитие детей, не выявило исключительно положительных аспектов.

Недавно опубликованная статья в журнале BMC Pediatrics, подготовленная специалистами по ветеринарии, медицины и психологии из США и Великобритании, анализирует данные из проекта "Дети 90-х" (ALSPAC). В исследовании приняли участие около 14000 детей, рожденных в 1991 – 1992 годах в Эйвоне на юго-западе Англии. За детьми наблюдали до их 18-летия.

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Положительное влияние животных на детей

С помощью многомерных регрессионных моделей с учетом различных факторов исследователи изучили влияние домашних животных, таких как коты, собаки и грызуны, на эмоциональное состояние, поведение и когнитивное развитие детей, их языковые навыки и академическую успеваемость. Было обнаружено, что наиболее распространенными любимцами у детей до 15 лет были коты, но в старшем возрасте предпочтение отдавали собакам.

Присутствие животного в семье ассоциировалось с более развитыми невербальными навыками у детей в два года и с лучшей речью у пятилетних. Присутствие собаки также положительно влияло на навыки чтения в школьном возрасте. Предыдущие исследования также подтверждали, что животные способны улучшать языковые навыки детей.

Негативное влияние животных на детей

Однако, вопреки ожиданиям и другим исследованиям, ученые не обнаружили значительных преимуществ от животных для эмоционального и когнитивного развития детей, а также для их обучения. Более того, наличие любимцев коррелировало с более низкой успеваемостью, в частности по математике, английскому и естественным наукам. У детей восьми лет с животными дома была ниже самооценка школьных способностей.

Анализ также выявил у некоторых детей с животными поведенческие проблемы, например, гиперактивность в три года. Авторы предположили, что здесь может быть обратная зависимость: родители детей с особенностями развития чаще заводят питомцев для поддержки ребенка.

По мнению исследователей, знание дополнительных факторов, таких как причины приобретения любимца и качество взаимодействия ребенка с ним, помогло бы глубже понять влияние животных на развитие детей. Авторы надеются на проведение новых долгосрочных исследований.