Сколько раз в неделю заниматься сексом

Этот вопрос волнует многих, в том числе и ученых. Последние, в частности, пытаются выяснить, сколько секса необходимо людям, чтобы они чувствовали себя более счастливыми.

Сколько должно быть секса

Ответ вроде бы был получен в 2015 году. Тогда было обнародовано масштабное исследование, в котором приняло участие более 30 тысяч человек. Выяснилось, что пары, которые занимались сексом хотя бы раз в неделю, были счастливее тех, у кого это событие случалось реже.

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Что интересно: те, кто занимался сексом чаще раза в неделю, не становились от этого еще счастливее. Выходит, что норма это раз в семь дней.

На этом можно было бы остановиться, если бы не другое большое исследование, опубликованное годом ранее. Согласно его результатам, процент счастливых людей среди любившихся 2 – 3 раза в неделю все же был выше, чем среди тех, у кого секс был раз в неделю. По мнению экспертов, такие противоречивые данные могут говорить, что общей нормы в сексе вообще не существует.

Этот тезис подтверждает еще одно недавнее исследование. В его ходе половину испытуемых пар попросили заниматься сексом вдвое чаще обычного. Но счастливее они от этого не стали. Напротив, у этих людей снизилось либидо, они стали получать меньше удовольствия от близости.

Главное – удовольствие

Какой вывод? Занимайтесь сексом столько, сколько хочется вам и вашему партнеру. Только так можно определить свою норму. Хотя впоследствии и она может измениться.

С уверенностью можно сказать одно: секс должен доставлять радость. Если он перестает выполнять эту важную функцию, значит, пора остановиться и сделать что-то для исправления ситуации.