Нужно ли женщинам регулярно проверяться на инфекции у гинеколога

Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространенным инфекциям, передающимся половым путем (ИППП), всего 8. Из них гонорея, хламидиоз, сифилис, трихомониаз излечимы. Гепатит B, ВИЧ, вирус папилломы человека (ВПЧ) и вирус простого герпеса (ВПГ) не лечатся.

Многие ИППП не имеют явных симптомов. Способ узнать точно, есть ли они у вас один – сделать анализ на скрытые инфекции. Регулярно проходить такие исследования нужно не всем, только людям в группе риска.

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Кому нужно регулярно проверяться на ИППП

Согласно международным рекомендациям, в нее входят те, кто:

уже имели ИППП в прошлом;

занимаются сексом без презерватива с новыми партнерами;

состоят в открытых отношениях: когда постоянный партнер занимается сексом с другими;

занимаются групповым сексом;

имеют ВИЧ-положительный статус;

употребляют наркотики внутривенно или через нос – заразиться можно только по предметам общего пользования;

работают в сфере секс-услуг.

Базовые анализы на ИППП включают возбудителей гонореи, хламидиоза, трихомониаза и микоплазмоза (Mycoplasma genitalium).

Не все тесты нужны

В частных клиниках и лабораториях анализами на скрытые инфекции называют количество зашкаливающих тестов на все микроорганизмы половых органов — не только на патогенные, но и на нейтральные и условно-патогенные организмы, которые спокойно живут и лечения не требуют. Среди них Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum, цитомегаловирус и вирус папилломы человека 6 и 11 типов с низким онкогенным риском.

Комплексные тесты на 12 ИППП сразу обязательно что-нибудь найдут, потому что наша микрофлора не стерильна. Но лечить условно патогенные организмы без симптомов не нужно. Напротив, препараты могут нарушить привычное соотношение микроорганизмов во влагалище.

Если ощущение, что гинеколог навязывает ненужные анализы, не стесняйтесь спросить, чем каждый из них поможет в диагностике и лечении. Туманные формулировки, ультимативное "надо" или отсутствие фактов – повод обратиться к мнению другого специалиста.