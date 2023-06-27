Как часто мыть голову: чтобы не навредить коже и сохранить волосы

На самом деле нет однозначного ответа на вопрос, как часто вы должны мыть голову. Однако есть общие рекомендации, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите, чтобы кожа головы была здоровой, а волосы в хорошем состоянии.

Часто люди думают, что им нужно мыть голову каждый день, иначе у них будут масные, жирные волосы, но дерматологи убеждают, что это не совсем так.

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Если люди попытаются не делать это ежедневно, то увидят, что на самом деле у них не такая жирная кожа головы или волос,

– цитирует издание доктора Энтони Росси – сотрудника Американской академии дерматологической ассоциации.

Как часто нужно мыть голову? Это зависит от многих факторов, включая тип волос, степень жирности вашей кожи головы и ваш уровень активности. Это что-то вроде личного дела каждого – уверены специалисты.

Слишком частое мытье может высушить и сделать волосы тусклыми, а накопление жира из-за недостаточного мытья также может привести к неприятному запаху и шелушению.

Оптимально: 1 – 2 раза в неделю

Росси обычно говорит своим пациентам, что они должны мыть голову один или два раза в неделю. Но если вы применяли химические процедуры, которые могут сделать ваши волосы сухими, например отбеливание, химическую завивку или средства для релаксации, вы можете мыть его реже одного раза в неделю, чтобы избежать ломкости или секущихся кончиков.

Согласно данным Американской академии дерматологической ассоциации, если ваша кожа головы очень жирная, возможно, вам придется мыть ее ежедневно.

Также на это может влиять ваш возраст. Да, во время полового созревания происходит всплеск гормонов, поэтому сальные железы могут увеличиваться. Во время полового созревания кожа головы может быть более жирной, поэтому чаще мыть волосы могут быть полезными.

По данным ассоциации, наша кожа головы производит меньше жира, когда мы стареем.

Ассоциация отмечает, что ваши волосы могут быть более склонны к высыханию или ломкости, если они вьющиеся. Слишком частое мытье может усугубить ситуацию, поэтому густые, вьющиеся волосы обычно не нужно мыть ежедневно или даже еженедельно.

Но вы должны мыть его по крайней мере каждые 2-3 недели, чтобы сохранить кожу головы и волосы чистыми и здоровыми.