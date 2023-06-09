Не обязательно прибегать к снотворным или другим радикальным методикам, достаточно сформировать привычные ритуалы, которые ваш организм будет воспринимать как сигнал "до отбоя". Да, хорошей привычкой может стать теплый душ.

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После того как мы выходим из теплой ванны, тело резко теряет температуру. Все просто, когда человеку холодно – он начинает засыпать.

Также стоит проветрить помещение перед сном, свежий воздух будет только способствовать крепкому сну, а вот ноги лучше держать в тепле.

Простое упражнение для сна

Если же заснуть быстро у вас не получается, попробуйте простую методику: 4 – 7 – 8. Она действует, как седативный препарат, убедитесь сами!

Внимание ! Человеческая физиология устроена так, что, когда мы задерживаем дыхание, а затем медленно выдыхаем, пульс замедляется. Таким образом стрессы и скованность отходят, а организм расслабляется и засыпает.

Как выполнять методику 4 – 7 – 8: