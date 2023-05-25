Как похудеть к лету: полезные советы эксперта

Лето придет совсем скоро и времени для похудения почти нет. Но к началу пляжного сезона улучшить свою форму можно, если приложить немного усилий.

О том, что нужно делать и как похудеть без вреда для здоровья 24 канала, рассказала врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

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Ульяна Вернер “Хотя процесс похудения индивидуален и зависит от многих факторов, таких как физическая активность, питание, генетика и общее состояние здоровья, но существуют общие советы, которые могут помочь вам похудеть”.

Как похудеть

Создайте калорийный дефицит. Чтобы похудеть, вы должны потреблять меньше калорий, чем вы тратите. Наблюдайте за количеством калорий, которые вы едите, и старайтесь создать небольшой калорийный дефицит. Для этого можно уменьшить порции пищи, включать больше низкокалорийных продуктов и ограничить употребление высококалорийных продуктов.

Здоровое питание. Попытайтесь составить сбалансированный рацион, включая разнообразные пищевые группы, такие как овощи, фрукты, полнозерновые продукты, пищевые белки, здоровые жиры и ограничьте потребление продуктов, богатых сахаром и насыщенными жирами. Белок является важным элементом питания при похудении, поскольку помогает сохранить мышечную массу, увеличивает насыщенность и способствует сбалансированному питанию. Включайте в пищу пищевые источники белка, такие как куриное мясо, рыба, яйца, тофу, орехи и семена.

Физическая активность. Регулярная физическая активность важна для похудения. Занимайтесь аэробными упражнениями, такими как ходьба, бег, плавание или велосипед, что поможет сжечь калории и поддерживать здоровье сердца и сосудов.

Кроме того, велосипед, плавание, танцы и силовые упражнения могут быть эффективными для неподготовленных людей, но важно выбирать соответствующий вид активности в зависимости от вашего состояния здоровья и физических возможностей.

Пейте достаточное количество воды. Вода имеет нулевое количество калорий, но может помочь вам чувствовать себя насыщенным и поддерживать оптимальный уровень гидратации. Попытайтесь пить достаточное количество воды в течение дня.

Существует несколько способов определить индивидуальную норму воды в день:

По весу: на каждый килограмм массы тела нужно 50 миллилитров жидкости в день или 30 миллилитров чистой воды. Если женщина весит 50 килограммов, ей нужно пить не менее 2,5 литров всей жидкости в день или 1,5 литра чистой воды без учета поступления из пищи.

По среднему значению: 6 – 8 стаканов воды в день считаются нормой для любого человека. При расчетах имейте в виду стаканы вместимостью 250 миллилитров.

По образу жизни: к усредненному значению добавляется еще 2-4 стакана жидкости в дни высоких физических нагрузок, болезни или длительного пребывания на солнце.

В общем, все, что вам необходимо сделать – это пытаться жить с пользой для своего тела и здоровья. Выберите рацион, который был бы для вас не только здоровым, но и вкусным, занимайтесь тем спортом, который доставит вам удовольствие и ощущение радости от проведенного времени. Заботьтесь о себе, и помните, что главный человек, которому нужно нравиться – это вы. Принимайте себя и любите, потому что вы этого достойны.

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