Как безопасно набрать вес

Набирать вес лучше после консультации с лечащим врачом. Он определит, какой у пациента дефицит массы тела и почему человек не набирает его. Иногда нехватка веса связана с болезнью, и тогда простые методы могут не сработать.

Как понять, что нужно набрать вес

Чтобы определить дефицит веса, нужно сосчитать индекс массы тела. Для этого вес в кг делят на квадрат роста в метрах. Или можно использовать готовый калькулятор ИМТ. Дефицит веса, когда индекс меньше 18,5.

Также на тему Не только косметическая проблема: как избавиться от перхоти

Однако не все калькуляторы веса учитывают комплекс факторов каждого человека, поэтому результат можно получить только у врача. Например, стандартный калькулятор будет плохо работать для спортсменов.

Причины низкого веса тела

Масса тела может быть низкой из-за:

наследственность;

высокая физическая активность;

болезнь пищеварительной системы;

щитовидную железу;

диабет и рак;

некоторые лекарства могут вызвать тошноту и потерю веса.

некоторые методы лечения, например химиотерапия, может снизить аппетит;

психологические проблемы, стресс и депрессию

Как набрать вес

Как и при понижении веса, здесь нужен сбалансированный подход. Вот что можно сделать, чтобы набрать массу тела:

Чаще есть. Люди с дефицитом веса наедаются быстрее, поэтому лучше есть 5 – 6 раз, но небольшими порциями. Выбирать продукты, богатые питательными веществами. Цельнозерновой хлеб, пасту, хлопья, творог, йогурты и другие молочные продукты, сладкие фрукты, орехи всех видов. Следите за тем, когда вы пьете. Для некоторых людей питье воды перед трапезой притупляет аппетит. В этом случае лучше пить высококалорийные напитки вместе с едой или перекусом. Цельное молоко, кисель, сладкие морсы, смузи. Добавить перекусы. В течение дня есть орехи или сухофрукты. А перед сном перекусить бутербродом с арахисовым маслом, творогом или мягким авокадо. Добавить калории. Например, тертый сыр в запекане и яичнице. Или сухое молоко в суп и рагу. Добавить десерты. Фруктовый йогурт, батончик из мюсли, кексы с отрубями. Мороженое или кусок торта более калорийный, но в них избыток сахара и жира, а десерт должен быть полезным для здоровья. Добавить физические упражнения. Силовая нагрузка помогает прибавить в весе с помощью увеличения массы мышц. Также упражнения повышают аппетит.

Главное не увлекаться фастфудом или сладкими и газированными напитками, потому что недостатки такого питания превысят пользу от набора веса.