Алкоголь оказывает пагубное влияние на женский организм: он увеличивает риск развития заболеваний печени, сердца и рака. Кроме того, употребление спиртного влияет на менструальный цикл.

Алкоголь по-разному влияет на женщин и мужчин. Из-за биологических отличий он скорее оказывает негативное влияние на организм женщины, которое длится дольше, чем у мужчин. Такой эффект наносит немало вреда и влияет на фертильность – способность воспроизводить потомство.

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Как алкоголь влияет на менструальный цикл

Исследования показывают, что алкоголь может отрицательно повлиять на менструальный цикл:

повышается уровень андрогена во время фолликулярной фазы и уровень простагландинов, которые могут усугублять спазмы при месячных;

увеличивается уровень эстрогена, тестостерона, а иногда лютеинизирующего гормона, такой дисбаланс влияет на начало менструации, ее продолжительность и тяжесть, но может снизить шансы на зачатие и даже способен привести к бесплодию.

Другое влияние алкоголя на женский организм

Употребление алкоголя во время беременности влияют на развитие ребенка. Малыш может родиться с внешними или когнитивными дефектами, например отставать в развитии.

Кроме того, употребление алкоголя может нанести немалый вред организму:

вызывать заболевания печени, например цирроз или печеночную недостаточность;

повысить риск заболеваний сердца;

повлиять на развитие деменции;

повысить вероятность возникновения рака, особенно толстой кишки, печени или молочных желез;

привести к развитию депрессии;

привести к травме.

Человек в алкогольном опьянении способен навредить окружающим. Также чрезмерное количество алкоголя ведет к отравлению, которое может окончиться смертью.