Калий йодид против радиации: нужно ли пить для профилактики
Источник:Минздрав Украины
При авариях на ядерных объектах может возникать проблема выброса радиоактивного йода (I-131). Он накапливается в щитовидной железе, это может повлечь за собой облучение и поражение этого органа. Чтобы этого не произошло, принимают калий йодид, но только после указаний от власти.
Если этого не сделать, может увеличиться риск возникновения рака щитовидной железы у детей, младенцев и молодых людей через некоторое время после радиационного воздействия. Сейчас существует только один эффективный препарат для предотвращения радиационного поражения щитовидной железы – йодид калий.
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Но он полезен только в конкретных ситуациях и при определенных дозах, а также для определенных групп людей. Употреблять его без обоснованной потребности опасно для здоровья.
Неконтролируемое употребление йода может приводить к следующим побочным эффектам:
- Сыпь на коже.
- Воспаление слюнных желез с отеком, болью, потерей вкуса и сухостью во рту.
- Желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота и диарея.
- Серьезные аллергические реакции, включая лихорадку, боли в суставах, отеки отдельных участков тела (лицо, губы, язык, горло, руки или ноги), проблемы с дыханием, языком или проглатыванием, а также хрипы или одышка.
- Расстройства сердечно-сосудистой системы, такие как нарушение сердечного ритма, тахикардия, фибрилляция предсердий.
- Расстройства нервной системы, такие как возбуждение, дрожь.
- Увеличение размеров щитовидной железы (зоб).
- Утрата массы тела.
- Гиперфункция щитовидки.
- Снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), что может привести к опасным показателям, таким как снижение частоты пульса и АД.
- Есть также риск смерти.
Поэтому недопустимо принимать йодид калий без надлежащих указаний со стороны медицинских или чрезвычайных служб. Следует следить за официальной информацией и в случае сомнений проконсультироваться с врачом перед употреблением йодида калия.