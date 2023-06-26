Калий йодид против радиации: нужно ли пить для профилактики

При авариях на ядерных объектах может возникать проблема выброса радиоактивного йода (I-131). Он накапливается в щитовидной железе, это может повлечь за собой облучение и поражение этого органа. Чтобы этого не произошло, принимают калий йодид, но только после указаний от власти.

Если этого не сделать, может увеличиться риск возникновения рака щитовидной железы у детей, младенцев и молодых людей через некоторое время после радиационного воздействия. Сейчас существует только один эффективный препарат для предотвращения радиационного поражения щитовидной железы – йодид калий.

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Но он полезен только в конкретных ситуациях и при определенных дозах, а также для определенных групп людей. Употреблять его без обоснованной потребности опасно для здоровья.

Неконтролируемое употребление йода может приводить к следующим побочным эффектам:

Сыпь на коже.

Воспаление слюнных желез с отеком, болью, потерей вкуса и сухостью во рту.

Желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота и диарея.

Серьезные аллергические реакции, включая лихорадку, боли в суставах, отеки отдельных участков тела (лицо, губы, язык, горло, руки или ноги), проблемы с дыханием, языком или проглатыванием, а также хрипы или одышка.

Расстройства сердечно-сосудистой системы, такие как нарушение сердечного ритма, тахикардия, фибрилляция предсердий.

Расстройства нервной системы, такие как возбуждение, дрожь.

Увеличение размеров щитовидной железы (зоб).

Утрата массы тела.

Гиперфункция щитовидки.

Снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), что может привести к опасным показателям, таким как снижение частоты пульса и АД.

Есть также риск смерти.

Поэтому недопустимо принимать йодид калий без надлежащих указаний со стороны медицинских или чрезвычайных служб. Следует следить за официальной информацией и в случае сомнений проконсультироваться с врачом перед употреблением йодида калия.