Калий йодид против радиации: нужно ли пить для профилактики

26 июня 2023, 16:26
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Источник:

Минздрав Украины

При авариях на ядерных объектах может возникать проблема выброса радиоактивного йода (I-131). Он накапливается в щитовидной железе, это может повлечь за собой облучение и поражение этого органа. Чтобы этого не произошло, принимают калий йодид, но только после указаний от власти.

Если этого не сделать, может увеличиться риск возникновения рака щитовидной железы у детей, младенцев и молодых людей через некоторое время после радиационного воздействия. Сейчас существует только один эффективный препарат для предотвращения радиационного поражения щитовидной железы – йодид калий.

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Но он полезен только в конкретных ситуациях и при определенных дозах, а также для определенных групп людей. Употреблять его без обоснованной потребности опасно для здоровья.

Неконтролируемое употребление йода может приводить к следующим побочным эффектам:

  • Сыпь на коже.
  • Воспаление слюнных желез с отеком, болью, потерей вкуса и сухостью во рту.
  • Желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота и диарея.
  • Серьезные аллергические реакции, включая лихорадку, боли в суставах, отеки отдельных участков тела (лицо, губы, язык, горло, руки или ноги), проблемы с дыханием, языком или проглатыванием, а также хрипы или одышка.
  • Расстройства сердечно-сосудистой системы, такие как нарушение сердечного ритма, тахикардия, фибрилляция предсердий.
  • Расстройства нервной системы, такие как возбуждение, дрожь.
  • Увеличение размеров щитовидной железы (зоб).
  • Утрата массы тела.
  • Гиперфункция щитовидки.
  • Снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), что может привести к опасным показателям, таким как снижение частоты пульса и АД.
  • Есть также риск смерти.

Поэтому недопустимо принимать йодид калий без надлежащих указаний со стороны медицинских или чрезвычайных служб. Следует следить за официальной информацией и в случае сомнений проконсультироваться с врачом перед употреблением йодида калия.

Автор: Олександр Бевза