В Эстонии хотят ввести вакцинацию детей без согласия родителей

В правительстве Эстонии рассматривают возможность внесения изменений в законодательство, которые могут существенно повлиять на процесс вакцинации детей. В стране планируют ввести добровольную вакцинацию школьников без согласия родителей.

Согласно информации ERR, подготовка нового законопроекта происходит в рамках инициативы Министерства социальной политики с целью совершенствования механизма предотвращения и контроля инфекционных заболеваний, передает 24 Канал.

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Вакцинация детей без согласия родителей в Эстонии

Одной из ключевых новаций является предложение разрешить вакцинацию школьников по их согласию, без необходимости получать письменное согласие от родителей. В пояснительной записке подчеркивается, что в нынешних условиях интересы детей в сфере здравоохранения могут быть не полностью защищенными.

Разногласия между мнениями детей и их родителей относительно вакцинации способны вызвать конфликты, что, свою очередь, ослабляет доверие к программе вакцинации.

Кармен Йоллер, министр социальных вопросов, отметила, что медицинские работники в школах фактически уже имеют возможность проводить плановые прививки, не дожидаясь письменного согласия родителей. Однако этот процесс не получил четкого законодательного оформления.

Падение доверия к вакцинам

Следует отметить, что за последнее десятилетие уровень вакцинации среди детей в Эстонии стал снижаться, и продолжение этой тенденции может привести к вспышкам болезней, которые ранее были практически искоренены благодаря прививкам.

Похожая ситуация и в Украине. Эксперты бьют тревогу из-за падения уровня доверия к вакцинации, в частности, по данным последнего опроса, почти 20% опрошенных оказались противниками прививок, что является самым высоким показателем за последние годы.