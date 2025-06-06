В Эстонии хотят ввести вакцинацию детей без согласия родителей
- В Эстонии рассматривают законопроект, что позволит вакцинацию детей без согласия родителей, чтобы улучшить механизм предотвращения инфекционных заболеваний.
- Снижение уровня вакцинации среди детей может привести к вспышкам болезней, которые ранее были практически искоренены.
- В Украине также наблюдается падение доверия к вакцинации, с 20% населения, выступающих против прививок.
В правительстве Эстонии рассматривают возможность внесения изменений в законодательство, которые могут существенно повлиять на процесс вакцинации детей. В стране планируют ввести добровольную вакцинацию школьников без согласия родителей.
Согласно информации ERR, подготовка нового законопроекта происходит в рамках инициативы Министерства социальной политики с целью совершенствования механизма предотвращения и контроля инфекционных заболеваний, передает 24 Канал.
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Вакцинация детей без согласия родителей в Эстонии
Одной из ключевых новаций является предложение разрешить вакцинацию школьников по их согласию, без необходимости получать письменное согласие от родителей. В пояснительной записке подчеркивается, что в нынешних условиях интересы детей в сфере здравоохранения могут быть не полностью защищенными.
Разногласия между мнениями детей и их родителей относительно вакцинации способны вызвать конфликты, что, свою очередь, ослабляет доверие к программе вакцинации.
Кармен Йоллер, министр социальных вопросов, отметила, что медицинские работники в школах фактически уже имеют возможность проводить плановые прививки, не дожидаясь письменного согласия родителей. Однако этот процесс не получил четкого законодательного оформления.
Падение доверия к вакцинам
Следует отметить, что за последнее десятилетие уровень вакцинации среди детей в Эстонии стал снижаться, и продолжение этой тенденции может привести к вспышкам болезней, которые ранее были практически искоренены благодаря прививкам.
Похожая ситуация и в Украине. Эксперты бьют тревогу из-за падения уровня доверия к вакцинации, в частности, по данным последнего опроса, почти 20% опрошенных оказались противниками прививок, что является самым высоким показателем за последние годы.
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