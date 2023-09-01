Кремлевские пропагандисты врут об эпидемии ВИЧ в ВСУ: как на самом деле
Источник:VoxCheck
Пропагандисты все пытаются запугать украинцев страшными эпидемиями. На этот раз дошел черед до ВИЧ. Якобы объявление о бесплатном тестировании военных с 15 августа говорит о вспышке заболеваемости. Вот только диагностика ВИЧ в Украине и так бесплатна, все время, а не в конкретные даты.
Ложь россиян
Пророссийские телеграмм-каналы распространяют информацию о вспышке ВИЧ-инфекции в ВСУ. Об этом якобы свидетельствует объявление в больнице "Доктор Харьков" о бесплатном тестировании на ВИЧ для военных. Нынешнее обследование связано с поставленными НАТО в 2022 году 62 тысячами литров донорской крови, инфицированной ВИЧ, гепатитом B и С.
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Как на самом деле
На сайте больницы "Доктор Харьков" нет объявлений о подобной акции. Это частное медицинское учреждение, оказывающее платные медицинские услуги. Диагностировать же ВИЧ в Украине можно и бесплатно. Согласно новой редакцией закона о противодействии ВИЧ, все, кто находится на территории Украины, имеют право на бесплатное тестирование на ВИЧ, бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное обеспечение антиретровирусными препаратами для лечения
Бесплатное тестирование на ВИЧ можно пройти у семейного врача, терапевта или педиатра. Кроме того, в Программе медицинских гарантий есть пакет "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ-инфекцией", который предполагает бесплатное тестирование, лабораторные исследования, медицинское наблюдение, назначение и выдачу антиретровирусной терапии, мониторинг побочных реакций, социальное сопровождение и психологическую поддержку, консультирование по профилактике для членов семьи и планирование семьи.
Пропагандисты пытаются выдать тестирование на ВИЧ как признак несостоятельности системы здравоохранения справиться с вызовами, хотя на самом деле ситуация противоположная. Тестирование является одним из основных инструментов регулирования заболеваемости, поскольку позволяет своевременно диагностировать болезнь. Так что быстрая и доступная диагностика ВИЧ, напротив, является признаком качества украинской системы здравоохранения. Полномасштабное вторжение России спровоцировало ряд проблем обеспечения эпиднадзора за ВИЧ-инфекцией, усложнилась логистика предоставления услуг прежде всего в юго-восточных областях.
В 2023 году процесс тестирования активно восстанавливается : за 6 месяцев 2023 года объемы услуг по тестированию на ВИЧ выросли с 670 139 до 1 023 575 (+52,7%) тестов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, даже превысили довоенные цифры, за 6 месяцев 2021 года - 975 30 4,9%) тестов. Восстановление объемов тестирования ведет к более быстрому выявлению заболевания и своевременной терапии.
Антиретровирусная терапия (АРТ) является компонентом комплексной медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ, наряду с профилактикой и лечением смежных инфекций, паллиативной помощью. Целью АРТ является максимальное угнетение размножения ВИЧ в организме, восстановление функции иммунной системы, продление и повышение качества жизни ВИЧ-инфицированных людей. Прием препаратов должен быть непрерывным, со строгим соблюдением времени приема и дозировкой. В Украине антиретровирусные препараты доступны каждому человеку с ВИЧ и предоставляются бесплатно. Протестироваться и получить терапию можно в учреждениях здравоохранения, областных и городских центрах СПИДа и кабинетах доверия.
Директор UNAIDS в Украине Роман Гайлевич в мае 2023 года отмечал, что в Украине наблюдается стойкое снижение смертности от ВИЧ/СПИДа "За последние 20 лет удалось обеспечить доступ к лечению ВИЧ-инфекции всем людям, которым был поставлен диагноз ВИЧ. И уже 10 лет в Украине наблюдается стойкое снижение смертности от СПИДа. По расчетам UNAIDS, с 2010 по 2021 год оценочное количество смертей в Украине СПИД снизилась на 81% с 14 тыс. до 2,8 тыс.", – отметил он. В условиях войны риски инфицирования действительно возрастают, из-за роста количества травм, ранений, потребности в оперативных вмешательствах и оказании медицинской помощи на месте попадания снарядов или на поле боя. Повышенный риск требует повышенного контроля. Однако ни о каком резком эпидемиологическом росте заболеваемости речь не идет.
Упоминания о "заряженной" иностранной крови также абсурдны. В 2022 году никто не поставлял в Украину 62 тысяч литров донорской крови, эту фейковую новость придумали российские пропагандисты. Министерство здравоохранения Украины тогда оперативно отреагировало на слухи заявлением с опровержением. Мы писали об этом фейке в декабрьском обзоре. В Украине настроенное эффективное плановое донорство, а также логистические процессы, позволяющие обеспечивать и постоянно обновлять запасы крови. Если в центрах ощущается неотложная потребность в донорской крови, украинцы могут откликнуться на запросы и закрыть такие потребности.
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