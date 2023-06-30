Как лечат больные суставы, когда нужно протезирование и сколько это стоит: интервью с ортопедом

Проблемы с суставами возникают у большинства пожилых людей. Именно поэтому эндопротезирование, как эффективный способ лечения суставов, приобретает все большую популярность в Украине.

В каких случаях поврежденный сустав заменяется искусственным? При каких симптомах следует немедленно обратиться к врачу? Как быстро происходит восстановление после операции? Об этом 24 Канала рассказал ортопед-травматолог Александр Галузинский.

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Когда нужно обращаться к ортопеду, а когда к травматологу

Александр Галузинский “В большинстве больниц ортопед и травматолог – один и тот же человек. Только в узкоспециализированных медицинских учреждениях принимают врач-ортопед и врач-травматолог. К кому обратиться в случае необходимости разобраться достаточно просто: если проблема возникла после неудачного падения, удара, растяжения связок или пореза – поможет травматолог”.

Если нужно лечить приобретенные или врожденные деформации опорно-двигательного аппарата, или последствия травм – вам к ортопеду. Эндопротезированием (хирургическая операция, при которой разрушенный сустав заменяется искусственным) тоже занимаются ортопеды. А вот металлоостеосинтез (процедура скрепления костных элементов с помощью металлических конструкций) преимущественно травматологи.

Если речь идет о травматологе: нельзя игнорировать травматические ситуации, когда есть подозрение на перелом, вывих сустава, разрыв или растяжение связок. Вряд ли все пройдет без профессиональной медицинской помощи.

Что касается визита в ортопед – к нему редко когда нужно обращаться срочно. Разве что в случае, когда появилась опухоль или припухлость в области сустава и поднялась температура. Другими словами, если есть подозрение на онкологию или инфекционное заболевание. В этой ситуации к ортопеду нужно идти немедленно, чтобы не упустить момент.

Ортопед начинает учить пациента с момента, когда тот заходит в кабинет. Обращает внимание на его осанку, его походку, на то, как тот пожимает руку. Затем просит рассказать о своей проблеме и проводит осмотр беспокоящего пациента участка. Проверка подвижности суставов. Пациент обязательно проходит специальные тесты, способные выявить симптомы заболеваний.

Опасные симптомы

Многие заболевания сопровождаются отечностью сустава с болью. Это может быть следствие травмы или гемартроза (скопление крови в полости сустава). Не исключен инфекционный процесс, когда в суставе скапливается гной.

Хруст в суставах, не сопровождающийся болью, не является патологическим признаком. Да, определенные суставы могут хрустить. Но если они не болят, ничего делать не нужно. А вот тугоподвижность, сопровождающаяся болью – симптом, с которым обязательно следует обратиться к врачу.

Если боль в спине сопровождается онемением рук – поможет врач-невропатолог. Чаще онемение свидетельствует о том, что у пациента есть так называемый корешковый синдром (неврологический симптом, возникающий вследствие сдавления нервных корешков спинного мозга). В худших случаях это может быть межпозвонковая грыжа или опухоль в области позвоночника.

Быстрая утомляемость – нетипичный симптом, с которым следует обратиться к терапевту, чтобы выяснить его происхождение. Существует множество заболеваний, никак не связанных с ортопедией, вызывающих быструю утомляемость. Есть даже синдром хронической усталости.

Относительно нарушения осанки. Если речь идет о сутулости, гиперлордозе, сколиозе – этими вопросами занимается ортопед. Добавлю, чем раньше ребенка с нарушением осанки привести к врачу, тем меньше проблем будет во взрослом возрасте.

Александр Галузинский Ломота и ноющие боли в суставах в связи с изменением погоды встречаются практически у всех пациентов с заболеваниями суставов. Это связано с тем, что перепады атмосферного давления вызывают перепады внутрикостного давления. Так что если на смену погоды ноют суставы – существует проблема, на которую нужно обратить внимание”.

Эндопротезирование – насколько это сложная операция

3 – 4 стадия артроза – это терминальные стадии, при которых почти отсутствует хрящ. Кость начинает тереться о кость и это сопровождается болью и ограничением движений в коленном или тазобедренном суставах. Обезболивающие и противовоспалительные препараты уже не действуют. Единственный способ помочь пациенту – сделать эндопротезирование сустава.

Относительно сложности операции. Ее должен делать профессионал, поскольку она является технологически сложной. Но для пациента эта процедура достаточно проста. Оперативное вмешательство длится менее часа и проводится под общим наркозом или с применением эпидуральной анестезии (человек находится в сознании, но не чувствует нижнюю часть тела).

Как быстро человек сможет ходить после эндопротезирования

На следующий день после операции пациент может встать на ноги и приступить к реабилитации. До недели человек находится в стационаре, где занимается с реабилитологом. А после выписки, самостоятельно делает упражнения для возобновления движения сустава на дому. В общем, полное восстановление длится месяц. Практически все наши пациенты на следующий день после операции ходят. Разве что пожилому пациенту, который несколько недель до операции лежал, подняться будет сложно. Но он это непременно сделает через 2 – 3 дня.

Если есть избыточный вес – нужно похудеть. Следует избегать травм. Ушибы и падения могут повредить эндопротез. Вообще, если упасть на конечность, в которой установлен эндопротез, может возникнуть так называемый парапротезный перелом (перелом кости вокруг протеза), который сложно лечить.

Эндопротез не рекомендуется нагружать. Поэтому следует отказаться от упражнений со штангой, катания на лыжах, участия в марафонах и игры в баскетбол. Умеренная нагрузка, напротив, полезна. Даже лучше ходить на прогулки, кататься на велосипеде, плавать в бассейне. При эндопротезировании тазобедренного сустава в течение трех месяцев следует избегать крайних движений: не выворачивать ногу наружу или внутрь, глубоко не приседать. Пока вокруг эндопротеза не сформировалась капсула, есть угроза его вывиху.

Сколько стоит эндопротез

Стоимость лечения зависит от того – приобретет пациент эндопротез самостоятельно, обеспечит ли им больница. Есть больницы, где человек может получить бесплатный эндопротез, но для этого нужно будет несколько месяцев подождать в очереди. Такая ситуация не только в нашей стране, но и за границей.

Александр Галузинский “Если человек не готов ждать несколько месяцев, а бесплатных протезов в больнице нет, пациент может купить его за свой счет. Стоимость эндопротеза колеблется от 2 до 4 тысяч долларов. Лично я эндопротезированием занимаюсь более 13 лет и провел сотни таких операций.

Как обра ты протез

Пациенту в них разбираться не нужно: оставьте это врачу. Эндопротез выбирается не по желанию, а с учетом возраста пациента и состояния костной ткани. Пациентам в возрасте 50-60 лет, как правило, ставится бесцементный эндопротез. Цементный протез подходит людям пожилого возраста. К примеру, при переломе шейки бедра, когда пациенту за 80 и у него очень ослаблена кость и остеопороз. Какой имплант лучше? Конечно, бесцементный, потому что он врастает в кость и служит дольше. Но выбирать протезы нужно все же в индивидуальном порядке.

Эффективны ли хондропротекторы для суставов

Хондропротекторы – это препараты, предназначенные для восстановления хрящевой ткани. Они делятся на две группы: гиалуроновая кислота и хондроитин сульфат. Их можно принимать внутрь в виде таблеток, или колоть внутримышечно или вводить в сустав. Хондропротекторы целесообразно использовать только при первой – второй стадиях артроза (хроническое заболевание сустава, при котором постепенно теряет свои двигательные функции).

Но научных доказательств того, что хондропротекторы эффективны – почти нет. Поэтому, когда я говорю со своими пациентами о хондропротекторах, советую им относиться к ним, как к биологическим добавкам, а не серьезным медикаментам, которые могут совершить чудо. То же самое касается народных методов. Ни в одной из научных публикаций я не находил информации о том, что сабельник, каштан или какие-то другие растения помогают суставам восстановиться или уменьшить воспаление».