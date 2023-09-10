Е-рецепты для наркотических лекарств: что меняется в сентябре

С середины сентября в украинских аптеках можно будет приобрести наркотические и психотропные лекарства только при наличии электронного рецепта.

Кроме того, для выезда за границу с таким лекарством необходимо будет иметь е-рецепт и информационную справку от врача с подписью и печатью. В Министерстве здравоохранения объяснили другие важные моменты, которые следует учитывать украинцам.

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Решение будет способствовать предотвращению неконтролируемого обращения наркотических и психотропных препаратов, употребление которых имеет особо опасные последствия для жизни и здоровья человека,

– отмечают в Минздраве.

бумажный рецепт будет действовать только на территориях, где ведутся активные боевые действия. Также его можно использовать для приобретения наркотических и психотропных препаратов, изготовленных в аптеке.

Льготные наркотические и психотропные препараты, стоимость которых частично или полностью возмещается из местных бюджетов, также будут отпускаться только по е-рецептам.

Как получить повторный е-рецепт

Повторный е-рецепт можно получить дистанционно у врача, ведущего лечение пациента. Это может быть семейный врач, хирург, онколог или невролог.

Приобрести лекарства по е-рецепту можно в аптеках, имеющих лицензию на отпуск наркотических и психотропных препаратов. В Минздраве отмечают, что на сегодняшний день 100% таких аптек работают в Электронной системе здравоохранения.

Что нужно знать об отпуске наркотических препаратов Обратим внимание, что электронные рецепты на наркотические лекарства в Украине начали использовать еще в ноябре 2022 года. С тех пор их сформировали более 57 тысяч. Ранее эта категория препаратов отпускалась по бумажным рецептам, срок действия которых был 10 дней. Это осложняло лечение пациентам, которые должны были принимать наркотические и психотропные лекарства.

Главное о внедрении е-рецептов в аптеках