Импланты в мозгу поставили на ноги парализованного мужчину

Парализованный мужчина смог снова ходить благодаря электронным мозговым имплантатам, воспринимающим мысли. По словам пациента, это изменило его жизнь.

Герт-Ян Оскам, 40-летний голландец, попал в аварию на велосипеде 12 лет назад. Она сделала его прикованным к инвалидному креслу. Однако благодаря новаторской технологии, разработанной ведущей британской благотворительной организацией, он смог снова ходить.

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Электронные имплантаты, встроенные в ноги и стопы Герт-Яна, беспроводно транслируют его мысли через второй имплантат, расположенный на его позвоночнике. Хотя система находится на экспериментальной стадии развития, организация, занимающаяся спинальными заболеваниями, сочла ее чрезвычайно обнадеживающей.

Это был долгий путь, но теперь я могу подняться и наслаждаться пивом со своим другом. Многие люди не осознают эту привилегированную возможность,

– признается Герт-Ян.

Операция, позволившая Герт-Яну снова управлять своими движениями, была проведена в июле 2021 года. Ученые вырезали два круглых отверстия диаметром 5 сантиметров с обеих сторон черепа, над участками мозга, отвечающими за контроль движений. Затем туда были установлены два дисковидных имплантата, которые беспроводно передавали сигналы мозга к датчикам, прикрепленным к носившему мужчину шлему.

Команда швейцарских ученых разработала сложный алгоритм, конвертирующий эти сигналы в команды для движения мышц ног и стоп через второй имплантат, установленный вокруг спинного мозга Герт-Яна. Ученые привязали его к нервным волокнам, отвечающим за ходьбу.

Исследователи обнаружили, что после нескольких недель тренировок он мог стоять и ходить с помощью ходунков. Движения мужчины были медленными, но плавными.

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