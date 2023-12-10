Чудо напиток для здоровья мозга: вкусный способ улучшить когнитивные навыки

Экстракт какао потенциально может оказать защитный эффект на когнитивные функции у пожилых людей. Итак, просто выпивая чашку вкусного какао, вы помогаете своему мозгу работать лучше.

Данные об этом эффекте экстракта какао были известны из предыдущих исследований, но теперь ученые Массачусетса провели крупномасштабное клиническое исследование и доказали эту способность продукта для конкретной группы людей. Результаты опубликовали в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

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Экстракт какао может повысить когнитивные способности, благодаря антиоксидантам, которые уменьшают воспаление, улучшают кровоток,

– отметила Оливия И. Окереке, доцент кафедры психиатрии Гарвардской медицинской школы.

Детали исследования

Чтобы изучить эти эффекты, команда привлекла к исследованию подгруппу из 573 пожилых людей, участвовавших в исследовании относительно целесообразности использования какао-добавок и мультивитаминов.

Отмечают, что это было двухлетнее исследование, в котором задействовали более 21 тысячи пожилых людей с целью изучения влияния добавок какао и поливитаминов на их здоровье.

Участникам давали 500 миллиграммов экстракта какао в сутки. В начале и конце эксперимента они выполняли ряд задач на память и внимание.

! Ученые не обнаружили никакой связи между добавками какао и когнитивными функциями. Но в одной из групп все же отметили некоторые положительные эффекты.

Флаванолы какао могут улучшать когнитивные функции пожилых людей, которые имели строгие диеты или даже ограниченное питание.

– резюмировали авторы исследования.

Конечно, нужна дополнительная работа, чтобы исследовать связь и потенциальное терапевтическое использование добавок какао для пожилых людей.

Однако, полученные данные актуальны, поскольку многие пожилые люди из-за проблем со здоровьем не могут позволить себе полноценное питание. Поэтому добавки какао могли бы решить эту проблему и помочь им сохранить когнитивные функции, в том числе и память.