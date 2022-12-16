Новый метод лечения рака показал впечатляющие результаты

Новое лекарство против множественной миеломы рака оказалось очень эффективным. Почти трое из четырех пациентов поправились.

Миелома, также известная как рак костного мозга, является одной из наиболее распространенных форм рака. Практически у всех пациентов, получающих традиционное лечение этой формы рака, он возвращается.

Также на тему: Ученые впервые вылечили рак крови с помощью редактирования генома

Новое экспериментальное лекарство

Исследователи по онкологическому отделению Института рака Тиша на горе Синай в США опробовали новое лечение препаратом талкветамаб на 288 пациентах. У 73% участников опухоли значительно снизились или даже исчезли.

Все участники исследования имели плохой прогноз и были на поздней стадии рака или не имели желаемого эффекта от предварительного лечения. Талкветамаб протестирован в первой и второй фазе исследований.

Исследование фазы 1 установило две рекомендованные дозы, протестированные во время исследования фазы 2. Все участники исследования ранее получали по крайней мере три различных терапии без достижения длительной ремиссии, что свидетельствует о том, что талкветамаб может дать новую надежду пациентам с множественной миеломой, трудно поддающейся лечению.

Побочные эффекты

Побочные эффекты были относительно частыми, но обычно легкими. Приблизительно у трех четвертей пациентов наблюдался синдром высвобождения цитокинов, проявляющийся совокупностью симптомов, включая лихорадку, типичную для иммунотерапии.

Около 60% почувствовали побочные эффекты, связанные с кожей, такие как сыпь, около половины сообщили об изменениях вкуса, а примерно половина сообщили о проблемах с ногтями. Исследователи сказали, что очень немногие пациенты (от 5 до 6%) прекратили лечение талкветамабом из-за побочных эффектов.

Почти все пациенты с миеломой, получающие стандартную терапию, постоянно рецидивируют. Пациенты, имеющие рецидив или ставшие устойчивыми ко всем утвержденным методам лечения множественной миеломы, имеют плохой прогноз, поэтому срочно необходимы дополнительные методы лечения. Это исследование, хотя испытание на ранней фазе, предназначенное для выявления переносимости и определения безопасной дозы, является важным шагом в этом направлении.