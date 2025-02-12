Что такое ЭКО: как происходит и сколько стоит

Бесплодие больше не воспринимается как окончательный приговор. Благодаря современному развитию медицины сегодня любой, кто мечтает стать родителями, имеет такую возможность. Однако некоторые женщины сталкиваются с трудностями в вопросах беременности. Но даже в таких случаях существует шанс воспользоваться экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО).

В новом эпизоде проекта "Хочу быть мамой" на Люкс ФМ ведущая Таня Ли вместе с Натальей Данкович, врачом-репродуктологом и акушером-гинЭКЗлогом, обсудили, какие шаги следует делать, если беременность не наступает, какие существуют мифы об ЭКО и сколько стоит лечение бесплодия в Украине, передает 24 Канал.

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Когда стоит обращаться к врачу для лечения бесплодия

Если пара пытается зачать ребенка в течение года без успеха, это повод обратиться к специалистам. Диагностику проходят не только женщины, но и мужчины. Кроме того, нужно придерживаться здорового образа жизни: здоровый сон, сбалансированное питание и поддержка водного баланса – все это имеет значение для достижения желаемого результата.

Врачи рЕКЗмендуют планировать беременность до 30 лет, ведь после этого шансы на успешное оплодотворение уменьшаются. По словам Натальи Данкович, после 46 лет возможность получить генетически здоровый эмбрион значительно снижается.

Сколько стоит ЭКО в Украине

В Украине существуют государственные программы, которые частично финансируют процедуру ЭКО, но они имеют определенные ограничения. Например, стоимость лечения зависит от возраста пациентов. Если обоим партнерам более 41 года, государственная поддержка может быть недоступной, ведь этот возраст связан с более низкими показателями рождаемости.

Ранее государственные программы были более ограниченными: только для пар до 40 лет и при условии отсутствия серьезных проблем со здоровьем. Сегодня же их возможности значительно расширились.

Цена процедур ЭКО в Украине колеблется от 150 до 250 тысяч гривен. Сколько именно попыток может сделать женщина, решает врач индивидуально. По словам Данкович, если после 4 – 5 попыток беременность не наступает, следует оценить ситуацию с другого ракурса. Кроме ЭКО, в Украине разрешены такие методы, как суррогатное материнство и донация половых клеток (яйцеклеток, сперматозоидов или эмбрионов).

Мифы об ЭКО

ЭКО не влияет на развитие онкологических заболеваний. Дети, рожденные благодаря ЭКО, имеют такое же здоровье, как и другие. Возможность выбрать пол ребенка во время ЭКО – это правда. Также доказано, что этот метод чаще приводит к рождению двойняшек.

Полный эпизод программы "Хочу быть мамой" вы можете посмотреть прямо сейчас: