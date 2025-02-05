Когда же можно вернуться к привычному ритму жизни и любимым занятиям, таких как спорт или интим? Эту тему разобрала в новом выпуске шоу "Хочу быть мамой" на Люкс ФМ ответила врач-гинеколог Людмила Нестерчук, передает 24 Канал.

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Восстановление после родов

Прежде всего, после родов нужно время для восстановления. Рекомендуется дождаться первого визита к гинекологу. Именно во время осмотра врач определит, когда можно постепенно возвращаться к привычному образу жизни.

Обычно процесс восстановления после родов длится 6 – 8 недель в случае естественных родов и от 8 до 12 недель после кесарева сечения.

Если же нет никаких осложнений, жалоб или проблем, а сам процесс родов прошел хорошо, можно постепенно вводить физическую активность. Например, к плаванию разрешено возвращаться после окончания выделений. Однако возвращение к спорту следует осуществлять разумно и осторожно, проконсультировавшись со специалистами.

Ведь существует риск, в частности, кровотечений. Также мамам, которые кормят грудью, для занятий спортом стоит использовать специальное поддерживающее белье.

Медики советуют не спешить и дать организму время на восстановление. Физическую форму можно вернуть даже через несколько месяцев – главное, иметь желание и постепенно возвращаться к активному образу жизни.

Полный выпуск шоу "Хочу быть мамой", посвящен восстановлению после родов: