Назвали кухню, которая улучшает здоровье печени

Традиционные японские блюда замедляют развитие фиброза печени. Такую диету можно использовать для профилактики заболевания и как дополнение к терапии.

Японская кухня популярна во всем мире и была зарегистрирована как нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО. Существует система подсчета баллов под названием 12-компонентный модифицированный индекс японской диеты (mJDI12), которая сосредотачивается на потреблении японской диеты.

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Новое исследование японской диеты

Он включает в себя 12 продуктов и групп продуктов: рис, суп мисо, соление, соевые продукты, зеленые и желтые овощи, фрукты, морепродукты, грибы, водоросли, зеленый чай, кофе, говядина и свинина. Оценки варьируются от 0 до 12, причем высшие баллы указывают на диету, соответствующую японской модели питания.

Исследовательская группа под руководством доктора медицинских наук Хидэки Фуджи со Столичный университет Осаки проанализировала взаимосвязь между питанием, оцененным по mJDI12, мышечной массой и прогрессированием фиброза печени у 136 пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖХП).

Японская диета улучшает здоровье печени

Это исследование показывает, что японская диета может быть эффективной как диетическое лечение пациентов с НАЖХП. Мы надеемся, что дальнейшие исследования вмешательства приведут к созданию эффективной диеты для этих пациентов,

– отметили ученые.

Исследовательская группа обнаружила следующее: группа с высшим mJDI12 продемонстрировала более низкую степень прогрессирования фиброза печени. Кроме того, среди японских моделей диеты с высоким потреблением соевых продуктов, морепродуктов и морских водорослей показало угнетающий эффект на прогрессирование фиброза печени.