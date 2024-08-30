По мере того как люди становятся более осведомленными о продуктах, которые подвергаются интенсивной обработке, они начинают осознавать их потенциальный вред для общего состояния здоровья. Врачи из Американской медицинской ассоциации предупреждают, что частое употребление таких продуктов может повысить риск развития сердечных заболеваний и деменции.

Джинан Банна, квалифицированный диетолог и преподаватель из Университета Гавайев, в интервью отметила, что ультраобработанные продукты часто богаты сахаром и солью и состоят из компонентов, которые редко встречаются в обычном домашнем меню.

Также на тему Сколько еды за раз может съесть человек: как понять, или вы переедаете

Каких продуктов стоит избегать

Если бы Банна должна была назвать один из продуктов интенсивной обработки, которого она бы старалась избегать, то это были бы сладкие газированные напитки. Она также избегает супов быстрого приготовления, которые, по ее мнению, содержат избыток натрия и насыщенных жиров, а также недостаточно клетчатки.

"Я не считаю супы быстрого приготовления полезным питания", – рассказала Банна. Она указывает, что продукты с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров могут способствовать возникновению хронических заболеваний, в частности сердечных.

Опасность супов быстрого приготовления полезным питания

Банна подчеркивает, что хотя натрий необходим организму в определенном количестве, проблема заключается в его чрезмерном потреблении. Она рекомендует заменить их на консервированные супы с низким содержанием натрия, которые содержат овощи и бобовые.

Для определения содержания натрия и насыщенных жиров в продуктах Банна советует использовать правило 5/20, которое помогает оценить суточную потребность в этих веществах: менее 5% считается низким содержанием, а 20% и выше – высоким.

То есть можно посмотреть на количество веществ от суточной нормы, и если оно составляет 5% или менее, вы можете считать продукт низким источником этого вещества. Если 20% или более, это свидетельствует о том, что в пище достаточно много этих веществ,

– рассказала профессор.

Банна также предлагает готовить супы дома, чтобы контролировать количество натрия и обогащать их клетчаткой с помощью добавления овощей и бобовых. Она напоминает, что большинство американцев не потребляют достаточно клетчатки, которая важна для здоровья пищеварительной системы и поддержания нормального веса.

Но Банна также утешает любителей супов быстрого приготовления, говоря, что их можно употреблять в умеренных количествах: "Все продукты допустимы в рационе в разумных пределах".