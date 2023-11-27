Как правильно измерять артериальное давление: пошаговая инструкция

Нормальным АД считается диапазон от 90/60 мм рт. ст. до 120/80 мм рт. ст. Высокое кровяное давление – 135/85 мм рт. ст. и выше. Низкое кровяное давление – 89/59 мм рт. ст. и ниже.

Для того, чтобы показания были точными, важно, чтобы человек был в расслабленном состоянии, был спокоен и не испытывал стресса. Лучше потренироваться использовать тонометр вместе со своим врачом или медсестрой.

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Как правильно измерять давление

Сядьте прямо, опираясь спиной на спинку стула и поставив ноги на пол.

Положите руку на стол и убедитесь, что рука и кисть расслаблены. Важно не сжимать кулак при измерении давления.

Наденьте манжету выше локтя и затяните ее так, чтобы под ней можно было поместить два пальца. Трубка должна размещаться по центру или справа от руки.

Не разговаривайте при измерении.

Через несколько минут после измерения давления рекомендуется перепроверить его, чтобы убедиться, что показания похожи.

Измерьте давление каждый день в одно и то же время.

Некоторые врачи считают, что размер манжеты является важнейшей характеристикой, на которую следует обратить внимание при выборе тонометра. Размер должен соответствовать окружности верхней части руки. Если манжета неправильно прилегает к руке, тонометр может дать неточные показания.

На какой руке измерять давление

Было проведено несколько исследований, чтобы определить нормальную разницу между артериальным давлением правой и левой рук. В общем, любая разница в 10 мм рт. ст. и меньше считается нормальной и не вызывает беспокойства.

Но при первом использовании тонометра лучше измерить давление на обеих руках, понять, где он выше, а затем измерять только на этой руке.