Как правильно измерять артериальное давление: пошаговая инструкция
Источник:British Heart Foundation
Нормальным АД считается диапазон от 90/60 мм рт. ст. до 120/80 мм рт. ст. Высокое кровяное давление – 135/85 мм рт. ст. и выше. Низкое кровяное давление – 89/59 мм рт. ст. и ниже.
Для того, чтобы показания были точными, важно, чтобы человек был в расслабленном состоянии, был спокоен и не испытывал стресса. Лучше потренироваться использовать тонометр вместе со своим врачом или медсестрой.
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Как правильно измерять давление
- Сядьте прямо, опираясь спиной на спинку стула и поставив ноги на пол.
- Положите руку на стол и убедитесь, что рука и кисть расслаблены. Важно не сжимать кулак при измерении давления.
- Наденьте манжету выше локтя и затяните ее так, чтобы под ней можно было поместить два пальца. Трубка должна размещаться по центру или справа от руки.
- Не разговаривайте при измерении.
- Через несколько минут после измерения давления рекомендуется перепроверить его, чтобы убедиться, что показания похожи.
- Измерьте давление каждый день в одно и то же время.
Некоторые врачи считают, что размер манжеты является важнейшей характеристикой, на которую следует обратить внимание при выборе тонометра. Размер должен соответствовать окружности верхней части руки. Если манжета неправильно прилегает к руке, тонометр может дать неточные показания.
На какой руке измерять давление
Было проведено несколько исследований, чтобы определить нормальную разницу между артериальным давлением правой и левой рук. В общем, любая разница в 10 мм рт. ст. и меньше считается нормальной и не вызывает беспокойства.
Но при первом использовании тонометра лучше измерить давление на обеих руках, понять, где он выше, а затем измерять только на этой руке.