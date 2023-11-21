Алкогольный перегар: как избавиться от запаха после употребления спиртного

Запах перегара может вызвать дискомфорт, независимо от того, вызывается ли он несколькими бокалами вина или чрезмерным употреблением портвейна. Поэтому на следующее утро после вечеринки люди активно стремятся избавиться от этого неприятного запаха.

Усвоение алкоголя начинается через 10 минут после его поступления в организм: примерно 80% алкоголя поглощается тонким кишечником, а 20% - желудком.

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Почему возникает перегар

После этого продукты распада алкоголя попадают в кровь и распространяются по всему телу. Кровь фильтруется в почках и легких, пропитывается кислородом и очищается от углекислого газа и продуктов распада алкоголя. Печень играет ключевую роль в разложении алкоголя на составляющие вещества.

На первом этапе этанол превращается в альдегид, создающий характерный запах перегара. Со временем альдегид превращается в уксусную кислоту, на этом этапе запах становится менее выраженным, но все еще ощутимым.

Продукты распада выводятся из организма через мочу, кал, пот и, конечно, дыхание, что приводит к появлению характерного запаха алкоголя в выдыхаемом воздухе. Таким образом, перегар фактически идет из легких, и использование жвачки или кофе неэффективно, чтобы избавиться от него.

Как избавиться от перегара

В интернете появляется множество народных методов, утверждающих, что они способны побороть перегар: жевать жвачку, петрушку или мяту, тщательно чистить зубы. Но все эти приемы временно скрывают запах во рту, но не влияют на причину, не способствуют ускоренному распаду продуктов алкоголя в организме.

Даже специализированные жевательные таблетки бессильны, потому что ароматизаторы и кофеин в их составе просто замаскировать запах, но не устранить его источник.

Полное освобождение от перегара происходит, когда организм полностью избавится от остатков алкоголя в крови. Время, в течение которого алкоголь может быть в крови, составляет до 6 часов, а в выдыхаемом воздухе слюне или моче – от 12 часов до суток. Применение новых тестов позволяет выявлять остатки спирта в моче в течение 72 часов.

Можно немного ускорить процесс выведения алкоголя, если пропотеть: например, сделать физические упражнения, а затем принять душ и переодеться. Также можно пить больше воды – так спирт быстрее выйдет с мочой.

Приблизительную скорость выведения алкоголя из крови можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора – он учитывает вес и количество выпитого.