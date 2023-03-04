Почему в доме появляется плесень и чем она опасна
Источник:CDC
Совсем избавиться от плесени непросто. Но сделать так, чтобы плесени не было видно, а микробы не вредили здоровью, можно.
Почему возникает плесень
К образованию плесени приводят высокая влажность в помещении и недостаточная вентиляция. Если вас затопили соседи сверху, есть риск, что она появляется на стенках. Если не проветривать ванну и держать ее запертой после приема горячего душа – тоже.
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Еще плесень можно принести домой снаружи. Она может прикрепляться к одежде и обуви, шерсти и лапам домашних любимцев и попадает так в наши дома. Во влажных условиях она начнет расти и в квартире.
Если планируете ремонт, знайте, есть материалы, на которых плесени особенно нравится размножаться. К ним относятся гипсокартон, потолочные плитки, дерево и деревянные изделия, а также краски и обои.
Совсем избавиться от плесени вряд ли возможно. Плесневую можно найти на губках для мытья посуды, в мисках домашних животных и кофеварках. Но чаще мы ее не замечаем, а организм не реагирует на небольшое количество. Если плесень видно или можно унюхать, это потенциально опасно для здоровья. Ее нужно как можно быстрее убрать из дома.
Чем опасна плесень
Наличие плесени в доме может повлиять на здоровье. Это чревато развитием проблем с дыханием в виде кашля и хрипов, а также обострением астмы или аллергии. Не у всех людей контакт с плесенью вызовет болезни. В группе риска дети и пожилые люди с бронхиальной астмой, с ослабленным иммунитетом и аллергией.
Аллергию на плесень можно определить с помощью:
- анализа крови на иммуноглобулин Е – за ним определяют чувствительность вашего иммунитета к плесени;
- кожной пробы, или прик-теста – на кожу наносят немного аллергена. Есть реакция, аллергия.
Как избавиться от плесени
Если в квартире появилась плесень, нужно ее избавиться. Вот как это сделать:
- Воспользуйтесь средствами индивидуальной защиты – наденьте перчатки, очки и маску, чтобы избежать контакта со спорами плесени.
- Очистите поверхности с плесенью – для этого вам понадобятся мыло и вода. Также можно использовать отбеливатель – на 1 литр понадобится 30 мл средства. Также есть специальные средства для очищения поверхностей от плесени без хлора.
- Тщательно просушите пораженный участок – это нужно, чтобы предотвратить его повторное возникновение. Облегчат работу специальные осушители воздуха – они похожи на увлажнители снаружи, но делают все наоборот.
- Избавьтесь от предметов – если плесень не хочет отмываться, оставьте это дело и отправьте вещи на помойку. Их не спасти.
Если следить за чистотой воздуха, а также контролировать уровень влажности в квартире, шансы на появление плесени снизятся. А вместе с ними – и риски для здоровья.