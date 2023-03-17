Из глаза защитника Мариуполя достали обломок длиной 1 сантиметр: он там пробыл год

Многие защитники Мариуполя, находящиеся сейчас в плену, имеют многочисленные и тяжелые ранения. У освобожденного украинского воина хирурги удалили обломок длиной около 1 сантиметра.

Удалённый из глаза воина обломок показала начальница офтальмологического отделения клиники хирургии центрального госпиталя пограничной службы Киева Юлия Пименова.

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Обломок пробыл год в глазу пограничника

Обломок длиной около 1 сантиметра год пробыл в глазу пограничника. Лишь недавно защитника Мариуполя удалось освободить из российского плена и провести операцию.

Это последствия "Азовстали", которыми занималась сегодня. Ранение глазного яблока в апреле,

– рассказала военный хирург-офтальмолог.

Обломок длиной 1 сантиметр удалили из глаза защитника Мариуполя / Фото Пименовой

Юлия Пименова отметила, что процент ранений глаз среди освобожденных из плена военных Мариупольского гарнизона достаточно высок. Это обусловлено интенсивностью боев, в которых защитники участвовали, а также отсутствием специализированной медицинской помощи, которая фактически не могла быть реализована в условиях "Азовстали".

Также врач констатировала, что такие случаи, к сожалению, часто роковые.

Обломок пробыл в глазу пограничника год / Фото Пименовой