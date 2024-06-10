Во Франковске врачи отказались госпитализировать нетрезвого, который якобы имел приступ эпилепсии

В сети распространили видео, где работники экстренной медицинской помощи отказались госпитализировать мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который лежал на тротуаре. Произошел инцидент в Иванно-Франковске.

Украинцев возмутило видео, в частности поведение и обращение медика к мужчине. Сейчас в областном клиническом центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф прокомментировали ситуацию.

Смотрите также Не наследственность, а совпадение: новорожденной девочке удалили гигантскую опухоль, такая же была у мамы

Там отметили, что считают такую форму общения недопустимой, ведь она противоречит профессиональной этике работников. С бригадой пообещали провести разъяснительную работу по повышению качества коммуникации с пациентами, соблюдение принципов сдержанности и профессионализма при общении даже в самых сложных ситуациях.

Медики отказали в госпитализации пьяному мужчине: видео

Мужчина симулировал приступ эпилепсии

В то же время в заметке медиков говорится, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и симулируя приступы эпилепсии, с начала 2024 года 69 раз вызывал "скорую". А когда врачи приезжали на вызов, он требовал, чтобы его отвезли домой.

Бригада не оставила мужчину без помощи. Медики подняли его и предложили госпитализировать в больницу. Однако он с использованием ненормативной лексики отказался и самостоятельно покинул место происшествия,

– объяснили в центре экстренной помощи.

Подобные вызовы создают нагрузку

По словам медиков, участник происшествия по меньшей мере 12 раз отказывался от госпитализации в медучреждения и 16 раз – от оказания медицинской помощи.

Также в Центре сообщили, что в целом в 2024 году 10% вызовов экстренной помощи касались нетрезвых пациентов. Отмечают, что это количество постоянно увеличивается, что является проблемой, которая требует решения. Поскольку эти случаи создают дополнительную нагрузку на выездные бригады.