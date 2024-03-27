Кто успешнее во взрослом возрасте: дети, которые были хулиганами, или спокойные

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что те дети, которые в школьные годы были агрессивными и хулиганами, стали более успешными взрослыми в плане заработной платы, имели работу, которая была по душе, и получали от нее большую радость. Эти данные были собраны во время пятидесятилетнего исследования.

Ученые из Института социальных и экономических исследований Университета Эссекса в Британии оспорили распространенное утверждение, что из школьных хулиганов не вырастают успешные взрослые.

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Новое исследование успешности

Они провели исследование, чтобы выяснить, как социально-эмоциональные навыки детей, которые включают черты личности и умение общаться с окружающими, связаны с экономическими результатами и успехами на рынке труда во взрослой жизни.

Данные взяли из британского исследования 1970 British Cohort Study, в котором участвовали более 17 тысяч человек, рожденных на второй неделе апреля 1970 года в Англии, Шотландии и Уэльсе. Информация о них была собрана в разные периоды жизни, начиная с пяти до 46 лет, с использованием тестов, анкет для родителей и учителей, а также опросов самих участников.

Исследователи сформировали выборку примерно из 7000 человек, которые смогли предоставлять информацию в десятилетнем возрасте. Они изучили, как учителя оценивали социальные и эмоциональные навыки детей в возрасте 10 лет в 1980 году, а затем проследили за ними до достижения 46 лет в 2016 году. Кроме того, ученые рассмотрели результаты опросов участников в 16 лет, характеризующие их социальное поведение, интересы, состояние психики и ряд других аспектов.

Хулиганы оказались успешными

Они обнаружили, что участники, у которых было больше сообщений от учителей о проблемах с поведением, включая вспышки гнева, травли и издевательства над другими детьми, впоследствии получали зарплату почти на 4% выше в 2016 году. Для сравнения: развитые когнитивные способности ассоциировались с увеличением заработка на 6%, а дополнительные годы образования добавляли к нему чуть менее 5%.

В то же время трудности с вниманием, эмоциями и отношениями со сверстниками в школьные годы, обычно, ухудшали успеваемость. Это выражалось в снижении заработка почти на 3% по сравнению с другими одноклассниками.

Также было обнаружено, что дети со сложностями в поведении стали более общительными подростками, но в будущем среди них чаще встречались те, кто курил и попадал под арест.