Искали камни в почках, а обнаружили рак: во Львове врачи провели редкую операцию

Во Львове 60-летней пациентке выполнили операцию Виппла – одну из самых сложных в хирургии органов брюшной полости. Радикальное вмешательство помогло спасти жизнь женщины.

Операцию провели специалисты Первого медобъединения Львова. Прессслужба больницы сообщила, что пациентку зовут Мария, весной во время планового УЗИ у нее была обнаружена опухоль поджелудочной железы.

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Врачи подозревали, что в почках женщины образовались камни. Но КТ-диагностика показала, что у пациентки опухоль головки поджелудочной железы размером 3 на 4 сантиметра. Образование плотно прилегало к портальной и верхней брыжеечной вене,

– рассказали в медобъединении.

Первым этапом лечения женщины стала химиотерапия. А собственно радикальное вмешательство – операцию Виппла – хирурги смогли провести только после 5 курсов химиотерапии.

Как прошла операция

Врачи работали сразу двумя командами – вместе с сосудистыми хирургами. Длительная операция 6 часов.

"Сначала хирурги удалили часть поджелудочной железы, часть желудка, желчного пузыря и двенадцатиперстной кишки. Далее удалили пораженную часть портальной и мезентерийной вены, через которую проходит венозная кровь к печени, установив вместо этого искусственный протез длиной 6".



Женщину успешно прооперировали / Фото Первого медицинского объединения Львова

В общем, операция прошла успешно. Уже на 6 день Мария уехала домой. Впрочем, лечение продолжается, впереди пациентку ждет курс химиотерапии и длительная реабилитация.