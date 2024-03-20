Интервальное голодание может влиять на сердце: новые исследования не радуют

Люди, которые придерживаются интервального голодания, имеют на 91% выше риск умереть от сердечной болезни.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования кардиологов. Они предупредили об опасностях этого способа питания.

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Фастинг достаточно популярен

Самая распространенная схема фастинга – то есть интервального голодания предусматривает чередование периодов приема пищи и отдыха от нее. Для многих людей это простой и удобный способ контроля над съеденными калориями. Ведь по такой схеме можно есть любые продукты без ограничений, но благодаря тому, что время на прием пищи сокращено – калории перебрать труднее.

Однако ученые предупредили, что такое питание может быть вредно для тех, кто имеет определенные проблемы.

Новые данные

Результаты нового исследования представили на конференции по эпидемиологии и профилактике Американской кардиологической ассоциации (AHA).

Согласно ему, интервальное голодание в течение не менее 16 часов на 91% увеличивает риск смерти от сердечной болезни в течение следующих 8 лет.

При этом, если сравнивать с обычным режимом питания пациентов с проблемами сердца или онкологией, вероятность смерти оказалась меньше.

Так стоит ли придерживаться фастинга

Ученые пока все еще имеют достаточно ограниченные данные о пользе и вреде интервального голодания. Ведь они не могут ответить на вопрос, что именно увеличивает риск – фастинг или сопутствующие факторы, связанные с болезнью сердца и особенностями лечения.

И все же, они рекомендуют придерживаться здорового образа жизни, и прежде чем выбрать тот или иной тип питания, советуют проконсультироваться с врачом.