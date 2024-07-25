Нашли новый вред интенсивных тренировок

Исследование, в котором анализировался состав биологических жидкостей более чем 4,7 тысячи молекул после интенсивных тренировок у пожарных, показало, что высокая физическая активность может временно снижать защитные функции иммунной системы. Это открытие особенно актуально для профессий, связанных с постоянными тяжелыми физическими нагрузками, таких как спасатели и профессиональные атлеты.

Хотя умеренные физические нагрузки могут положительно влиять на иммунитет в долгосрочной перспективе, влияние интенсивных упражнений на иммунную систему в краткосрочном аспекте остается предметом дискуссий.

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Новое исследование тренировок

Исследователи проанализировали кровь, мочу и слюну 11 пожарных до и после 45-минутной интенсивной тренировки с переносом тяжестей по неровной местности.

Кристин Бернум-Джонсон, биоаналитический химик и одна из авторов исследования указывает, что цель исследования – выявить ранние признаки усталости и попытаться снизить риски, связанные с тяжелыми тренировками для специалистов экстренных служб, спортсменов и военных.

Тяжелые тренировки снижают иммунитет

В результате тренировок у пожарных наблюдалось снижение уровня воспалительных молекул и увеличение содержания опиорфина, что может способствовать улучшению кровоснабжения мышц и эффективности газообмена. Изменения в микробиоме ротовой полости, вероятно, связаны с увеличением антимикробных пептидов, что может быть реакцией на снижение иммунной защиты.

Однако некоторые ученые считают, что интенсивные тренировки не подавляют иммунитет, а результаты анализов свидетельствовали о "повышенном состоянии иммунного надзора и иммунного регулирования".

Кроме того, на исследование могло повлиять то, что пожарные во время работы подвергаются воздействию загрязняющих веществ. Их иммунные реакции могут отличаться от реакций людей других профессий.

Несмотря на ограничения, связанные с размером выборки и уникальными условиями работы пожарных, исследование подтверждает возможную связь между интенсивными физическими нагрузками и увеличением риска респираторных инфекций. Для более полного понимания связи необходимы дополнительные исследования с участием более широкой группы испытуемых.